Lei da Nacionalidade: Chega aproxima-se da nova proposta do Governo

21 out, 2025 - 20:52 • Manuela Pires

Em debate no Parlamento está uma nova proposta de lei apresentada pelo Governo, que mantém a perda de cidadania a quem cometa crimes graves, mas retira a retroatividade inicialmente prevista.

Os deputados começam a debater, esta quarta-feira de manhã, as alterações à Lei da Nacionalidade, tendo em vista encerrar este processo antes de o Parlamento se dedicar em exclusivo à apreciação e discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2026.

Os deputados vão fazer uma nova apreciação, na generalidade, e votar as propostas de alteração dos partidos, entre eles o PS, Chega, Iniciativa Liberal e Livre.

A nova proposta de Lei da Nacionalidade mantém a possibilidade de perda de cidadania a quem cometa crimes graves, mas retira a retroatividade inicialmente prevista.

As alterações feitas, entretanto, preveem a equiparação de cidadãos da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) e da União Europeia (UE) no acesso à nacionalidade e definem melhor as sanções penais para a perda de cidadania.

O novo diploma permite o acesso à nacionalidade a quem resida legalmente no país “há pelo menos sete anos, no caso de nacionais de países de língua oficial portuguesa e de cidadãos de Estados-membros da União Europeia, ou 10 anos, no caso de nacionais de outros países”, lê-se nas alterações à proposta.

No que respeita à sanção acessória de perda de nacionalidade, a proposta de alteração feita pelos partidos que apoiam o Governo prevê a possibilidade de aplicação da medida a quem “tenha sido condenado em pena de prisão efetiva de duração igual ou superior a cinco anos”, caso a naturalização tenha sido adquirida há menos de 10 anos.

O que propõe a oposição?

O Chega também apresenta alterações ao seu projeto inicial, onde mostra um recuo face ao primeiro texto e uma aproximação ao Governo.

Por exemplo, o partido de André Ventura deixa cair a perda de nacionalidade como sanção imediata e, agora, admite que apenas “perdem a nacionalidade portuguesa, a título de pena acessória a decretar por decisão judicial transitada em julgado, aqueles que sejam definitivamente condenados a penas efetivas superiores a três anos de prisão”, lê-se na proposta de alteração do Chega.

Para além da proposta do Governo, das alterações apresentadas pelo PSD e CDS, e da proposta do Chega, os deputados vão ainda debater e votar as propostas de alteração do PS, Livre e Iniciativa Liberal.

O Partido Socialista quer que o diploma diferencie pela positiva os nacionais dos países da comunidade CPLP e propõe que atribuição da nacionalidade “o prazo de residência legal no território português seja pelo menos de cinco anos no caso de nacionais de países de língua oficial portuguesa ou da União Europeia, ou sete anos no caso de nacionais de outros países.

O PS, que desafiou o PSD a fazer uma “lei moderada”, quer acabar com a possibilidade de um cidadão perder a nacionalidade e manter em vigor a atual legislação para as pessoas que iniciem o processo até 31 de dezembro de 2026 e já reúnam os requisitos de concessão.

A Iniciativa Liberal propõe que a nacionalidade portuguesa seja atribuída ao fim de 10 anos, e os liberais só admitem reduzir para sete em casos específicos, um deles que os requerentes conheçam profundamente a língua e a cultura portuguesas. Na proposta de alteração os liberais entendem que o processo fica suspenso caso o requerente seja constituído arguido num processo penal por crime punível com pena igual ou superior a cinco anos.

O Livre quer criar uma comissão independente para definir como os requerentes podem adquirir os conhecimentos dos princípios constitucionais e ainda promover todos os anos uma cerimónia para celebrar a cultura portuguesa.

“Todos os anos o Governo promove a realização de uma cerimónia pública de celebração da cultura portuguesa de carácter simbólico e participação facultativa destinada às pessoas que tenham adquirido a nacionalidade nesse ano”, lê-se na proposta do Livre.

Esta quarta-feira, na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, vão ser discutidas a proposta do Governo e as alterações entretanto entregues pelo PSD e CDS, e as alterações apresentadas pelo PS, IL, Chega e Livre.

