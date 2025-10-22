Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Imigração

Agendamentos para vistos de trabalho em Portugal cancelados a partir de 5ª feira

22 out, 2025 - 16:00 • Lusa

"Em lugar do visto para procura de trabalho, passará a existir o visto para procura de trabalho qualificado", mas os pedidos apenas poderão ser apresentados quando "a nova tipologia for objeto da necessária regulamentação".

A+ / A-

Todos os agendamentos para apresentação de visto para procura de trabalho em Portugal a partir de quinta-feira serão cancelados, uma vez que estes serão substituídos por vistos para procura de trabalho qualificado, anunciou o Governo.

Segundo uma nota do gabinete do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, na sequência destas alteração, os postos consulares portugueses ou os centros de pedidos de visto dos prestadores de serviços externos (VFS Global/BLS International/TLScontact) não poderão aceitar pedidos de visto para procura de trabalho.

"Em lugar do visto para procura de trabalho, passará a existir o visto para procura de trabalho qualificado", mas os pedidos de visto para procura de trabalho qualificado apenas poderão ser apresentados quando "a nova tipologia for objeto da necessária regulamentação, em linha com o disposto na nova Lei de Estrangeiros".

A Lei n.º 61/2025, de 22 de outubro de 2025, que aprovou a Lei de Estrangeiros e inclui estas alterações, foi hoje publicada em Diário da República.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 22 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)