Balsemão foi uma das "grandes figuras dos últimos 60 anos", diz Rui Rio

Francisco Pinto Balsemão, que morreu esta terça-feira aos 88 anos, é "realmente uma das grandes figuras dos últimos 60 anos em Portugal, não tenho dúvidas nenhumas", afirma o antigo líder do PSD Rui Rio, em declarações à Renascença.



"Deixa muito ao país e deixa-me a mim também pessoalmente, pela ligação pessoal que eu tinha com ele há muitos anos", diz Rui Rio, que foi membro da direção nacional do PSD, em 1982, quando Balsemão liderava o partido e o Governo, após a morte de Sá Carneiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O também antigo autarca do Porto recorda que Balsemão ajudou a fundar do PPD, atual PSD, em maio de 1974, após a revolução do 25 de Abril que derrubou a ditadura.

"Fundou um partido que tem historial que todos nós sabemos, juntamente com o doutor Sá Carneiro e com o doutor Magalhães Mota, e soube ultrapassar, com muita dificuldade, as dificuldades que o partido lhe criou quando ele era primeiro-ministro, que foi uma coisa que me chocou na altura e que me aproximou mais a ele, a injustiça que fizeram, tendo ele numa tarefa tão difícil, suceder ao doutor Sá Carneiro, as pessoas nem nada lhe facilitaram a vida, bem pelo contrário", lamenta nestas declarações à Renascença.



Rui Rio assinala que Francisco Pinto Balsemão "portou-se sempre com uma dignidade enorme, tal como se portou depois ao longo de toda a sua vida política e empresarial".

Também destaca o papel do antigo primeiro-ministro na transição para a democracia e liberdade, como fundador do jornal Expresso e depois da primeira estação de televisão privada, a SIC.



"Também na vida empresarial teve efeitos únicos, como a fundação do Expresso ainda antes do 25 de Abril, portanto muito mais difícil e mais útil, porque fundar um jornal hoje, do ponto de vista político, não tem dificuldade nenhuma, naquela altura era extremamente difícil e útil, conseguindo fazê-lo com a liberdade que ele fez, condicionado pela censura”, assinala Rui Rio.