Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 24 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Balsemão tinha "relação fraterna até com os adversários políticos", diz João Soares

22 out, 2025 - 00:56 • Ricardo Vieira

Antigo primeiro-ministro e fundador do PSD morreu esta terça-feira, aos 88 anos. Em declarações à Renascença, o socialista João Soares recorda uma carta falsa da PIDE que aproximou Francisco Pinto Balsemão e o seu pai, Mário Soares.

A+ / A-

Francisco Pinto Balsemão, que morreu esta terça-feira, aos 88 anos, foi um “homem da liberdade” que cultivava uma relação fraterna com os adversários políticos, afirma o socialista João Soares.

Em declarações à Renascença, o antigo presidente da Câmara de Lisboa considera que o antigo primeiro-ministro e fundador do PSD era “o oposto” dos atuais tempos de “intolerância”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Era um homem da liberdade, era um homem que tinha uma relação fraterna com as pessoas e até com os seus adversários políticos. E isso é qualquer coisa que importa registar, nestes tempos de intolerância em que crescem algumas forças intolerantes, um pouco por todo o lado, e nos quadros com extremismo que tem estado a aparecer, tempo profundamente desmiolado. É o oposto do que foi sempre o doutor Francisco Pinto Balsemão”, afirma João Soares.

O também filho de Mário Soares considera que Balsemão foi “indiscutivelmente uma das figuras que mais marcaram o combate pela liberdade”, antes e depois do 25 de Abril de 1974.

Nestes declarações à Renascença, o socialista recorda que a relação do seu pai com Francisco Pinto Balsemão ficou mais próxima e fortalecida após uma carta falsa enviada pela polícia política, durante a ditadura do Estado Novo.

"A PIDE mandou uma carta ao doutor Balsemão, como se tivesse sido escrita pelo meu pai, com o papel timbrado falso dele, e com uma assinatura falsificada dele, a indignar-se contra qualquer coisa completamente absurda, e eles imediatamente pegaram o telefone - isso está descrito no livro da Maria João Avillez também, salvo erro, no Portugal Amordaçado - e melhoraram as suas relações pessoais por via dessa provocação da PIDE, de que tinham sido ambos objetos, e riram-se bastante à volta dessa história.”

João Soares sublinha que Francisco Pinto Balsemão e Mário Soares tiveram sempre "muito boas relações, apesar de não serem do mesmo partido", e também com a sua mãe Maria Barroso.

"Era um homem muito de diálogo, além do mais, tem uma outra coisa em comum com o meu pai, o livro de memórias dele é seguramente, a par com o 'Portugal Amordaçado', embora num quadro diferente, porque o dele foi escrito já em liberdade, e o do meu pai foi escrito ainda e publicado ainda durante a ditadura, de 1972, um dos mais importantes livros de memória, que são também história feita por protagonistas da própria história, nos dois casos, Mário Soares e Francisco Balsemão", sublinha João Soares.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 24 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)