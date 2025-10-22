Durão Barroso: Que a "tolerância e moderação" de Pinto Balsemão seja exemplo na era de discursos "extremados"

O antigo líder do PSD e ex-primeiro-ministro de Portugal, Durão Barroso, recorda Francisco Pinto Balsemão como "um homem de moderação, equilíbrio e tolerância" que "deve ser exemplo numa era de ressentimento, ódio, polarização, fragmentação com discursos extremados".

Em declarações à Renascença, Durão Barroso recorda a amizade pessoal que mantinha com o fundador do PSD e do jornal Expresso. E diz que se destacava pela "curiosidade intelectual, paixão pela liberdade e pela vida". O antigo líder dos social-democratas espera que Pinto Balsemão continue a "inspirar as novas gerações de políticos e jornalistas".

Além disso, lembra que o fundador do grupo Impresa, como jornalista, teve sempre uma curiosidade "generalista por perceber o que se passava no mundo".

Durão Barroso lembra que foi sucessor de Francisco Pinto Balsemão — não imediatamente — na liderança do PPD/PSD e também nas funções de primeiro-ministro. Assim, recorda-o como "um amigo e companheiro nas lutas políticas".

O antigo líder dos social-democratas refere-se também a Pinto Balsemão como um "fundador". Defende que Francisco Pinto Balsemão é "fundador da democracia em Portugal, e também do jornal Expresso, relevante numa altura de poucas vozes, que procurava escapar à censura".

Durão Barroso sublinha a "grande paixão pela liberdade" de Balsemão que "deixa um legado muito importante".