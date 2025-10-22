Menu
Marques Mendes propõe criação do prémio de jornalismo "Liberdade de Imprensa, Francisco Pinto Balsemão"

22 out, 2025 - 18:06 • Manuela Pires

O fundador do PSD foi presidente da comissão política de Luís Marques Mendes à Presidência da República. Na última mensagem política, apelou ao partido para cerrar fileiras em torno da candidatura de Marques Mendes a Belém.

A+ / A-

O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes, sugeriu, esta quarta-feira a criação do prémio "Liberdade de Imprensa, Francisco Pinto Balsemão", destinado a recordar o exemplo do fundador do "Expresso" na comunicação social e incentivar trabalhos jornalísticos que prossigam a sua obra em favor da liberdade de imprensa.

“Por um lado, recordar o notável exemplo de Francisco Pinto Balsemão na comunicação social e depois incentivar trabalhos jornalísticos que possam continuar esta obra em favor da liberdade de imprensa. É uma sugestão que deixo à sociedade”, disse Marques Mendes.

Numa declaração feita aos jornalistas na escadaria da Assembleia da República, onde Francisco Pinto Balsemão iniciou a vida política, em 1969, como deputado da Ala Liberal, Marques Mendes fala "num aristocrata das boas maneiras, uma pessoa elegante frontal, mas elegante no combate político".

Marques Mendes revelou que Francisco Pinto Balsemão o aconselhou a avançar com a candidatura a Belém e diz que, tal como ele, também o antigo primeiro-ministro era um homem que construía pontes e teve um papel fundamental na coesão do PSD, em 1978.

“Eu acho que ele foi sempre um grande construtor de pontes, sem dúvida, e eu dei um grande exemplo que foi, talvez, dos maiores em 1978, na crise das opções inadiáveis. Eu acho que ele se identificava com a minha ideia de construção de pontes, porque o ano passado, antes da minha candidatura ser apresentada, almoçou comigo, por sua iniciativa, e estimulou-me a avançar com a candidatura, e depois recordo que o último cargo que ele teve foi presidente da comissão política da minha candidatura, e a última declaração que fez, também a acentuar pontos de entendimento, foi no dia 16 de setembro, a apoiar-me publicamente”, referiu.

Marques Mendes destacou dois momentos da vida política de Balsemão, antes do 25 de Abril e depois com a revisão da Constituição, em 1982, quando acaba a tutela militar com a extinção do conselho da revolução.

“É certo que já passaram muitas décadas, mas na mudança da Constituição operada em 1982, uma espécie de 25 de Abril constitucional, foi uma mudança completa dos destinos da nossa democracia. Acabou a tutela militar, passou à tutela civil. Acabou a legitimidade revolucionária, passou à legitimidade democrática. Passámos a ter uma democracia como hoje, à europeia e à ocidental.”

O antigo líder do PSD destacou ainda a defesa da liberdade de imprensa como o traço mais marcante da vida do dono do "Expresso" e da SIC.

“Ao fundar o Expresso, ao criar a SIC e ao defender sempre a independência da comunicação social, foi um paladino. Eu acho que tudo isto é muito pouco português, mas acho que tudo isto é muito inspirador, e por isso esta homenagem”, concluiu.

Última mensagem política foi de apoio a Marques Mendes

A última intervenção de Francisco Pinto Balsemão aconteceu no passado dia 16 de setembro e para apoiar a candidatura de Marques Mendes à Presidência da República. Na mensagem de apoio, Balsemão pede ao partido para cerrar fileiras em torno da candidatura de Marques Mendes.

“É nestes momentos que os ânimos da militância têm de vir ao de cima, ganhar pulso e cerrar fileiras à volta do candidato, para fazer passar a mensagem de esperança num futuro melhor com Luís Marques Mendes na Presidência da República", escreveu na mensagem.

O fundador do PSD admite que a tarefa não é fácil, e aponta a saturação de eleições muito próximas e com candidatos “para todos os gostos”.

“A saturação de eleições muito próximas e o prolongamento de querelas maldosas provocadas e aproveitadas por interesses políticos obscenos que se alimentam de desgraças alheias, podem levar à descrença no valor do voto, à queda no desânimo e a cedência à abstenção", disse Balsemão.

Tópicos
Saiba Mais
