Metas climáticas para 2040: pode haver "trovoada" no Conselho Europeu

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, não estará esta quinta-feira em Bruxelas, pelo menos, no arranque do Conselho Europeu, quando o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, trocar “pontos de vista” com os chefes de Estado e de governo da União sobre a situação na Ucrânia. Os "27" vão debruçar-se, nomeadamente, sobre a aplicação de um 19.º pacote de sanções à Rússia.

A cimeira deverá arrancar por volta das 10h00 – 9h00 em Portugal continental – e, por essa altura, “toda a agenda do primeiro-ministro português está cancelada”, como decorre de um comunicado emitido pelo seu gabinete.

O que não se sabe é se Luís Montenegro ainda irá a Bruxelas, depois do funeral de Francisco Pinto Balsemão, para participar nos debates seguintes deste Conselho Europeu. Apesar das tentativas da Renascença não foi possível – até ao momento – esclarecer essa dúvida.

Quanto à cimeira propriamente dita, fontes diplomáticas em Bruxelas preveem que as conclusões deste Conselho Europeu sobre a Ucrânia sejam aprovadas a 26, e não a 27. Nada de novo, a Hungria continua desalinhada.

Neutralidade Climática em 2050

Adivinha-se um "aquecimento global" no Conselho Europeu, quando os chefes de Estado e de governo se concentrarem nas metas intermédias para alcançar a neutralidade climática em 2050.