PSD volta a alterar proposta e pede novo adiamento da discussão da Lei da Nacionalidade

E que alterações foram feitas? Quando se fala de perda de nacionalidade, a nova proposta dos partidos que apoiam o governo aumenta para quatro (em vez de três) o número de anos da duração da pena de prisão efetiva a que o cidadão foi condenado.

As novas propostas de alteração à Lei da Nacionalidade, com autoria do PSD, do Chega e do PS, deram entrada no Parlamento por volta das 23h00 de terça-feira e a hora tardia motivou o novo pedido de adiamento, de forma a que pudessem ser analisadas.

É o segundo adiamento deste diploma. Sem acordo para aprovar a Lei da Nacionalidade, e com a entrada de novas propostas na noite passada, o PSD pediu o adiamento da discussão: fica agendada para esta quinta-feira, após a sessão plenária. A votação do diploma poderá ocorrer ainda no dia 28 de outubro, como estava previsto.

“Pode ser aplicada a pena de perda de nacionalidade portuguesa ao agente que tenha sido condenado em pena de prisão efetiva de duração igual ou superior a 4 anos”, lê-se na proposta de alteração ao Código Penal.

O Chega mantém na Lei da Nacionalidade o articulado referente à perda de nacionalidade, e o partido prevê nesta alteração, que a perda de nacionalidade se aplique “ao agente que tenha sido condenado em pena de prisão efetiva de duração igual ou superior a 3 anos”. Ou seja, mantém os mesmos 3 anos que tinha proposto.

Os partidos do Governo propõem uma sanção acessória de perda de nacionalidade caso o estrangeiro naturalizado cometa um crime grave até dez anos após a obtenção da cidadania, mas o Chega pede agora que esse prazo seja aumentado para 20.

Segundo as propostas de alteração, o PSD retira da Lei da Nacionalidade e transfere para o código penal a pena acessória que pode levar à perda de nacionalidade.

Além da transferência da pena acessória da perda da nacionalidade para o Código Penal, os partidos proponentes entenderam ainda acolher várias recomendações constantes dos pareceres apresentados, com o objetivo de deixar claro que a "sanção acessória agora criada não é discriminatória nem desproporcionada”, lê-se na proposta que deu entrada a noite passada.

O Partido Socialista entregou também, esta manhã de quarta-feira, uma proposta de alteração que define a entrada em vigor das novas regras.

O PS defende que a lei que está agora em vigor aplica-se “às pessoas que reúnam os requisitos de atribuição e aquisição da nacionalidade nela previstos na data de entrada em vigor da presente lei e que iniciem o respetivo procedimento até 31 de junho de 2026”.

As alterações vão ser discutidas e votadas esta quinta-feira à tarde, depois da reunião plenária. Se ficar concluída a discussão, o diploma pode ser votado em votação final global na próxima semana dia 28 de outubro, na mesma altura que a votação do Orçamento do Estado para 2026.