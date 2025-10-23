Candidato do Chega eleito vereador em Mirandela desfiliou-se do partido

O candidato do Chega à Câmara de Mirandela, Luís Saraiva, eleito vereador nas eleições autárquicas de 12 de outubro, anunciou esta quinta-feira que se desfiliou do partido e adiantou, à Lusa, que tomará posse como vereador independente.

Em comunicado, Luís Saraiva, também coordenador da concelhia do Chega de Mirandela, explicou, que face às "divergências intransponíveis com a direção distrital do partido, bem como uma falta de apoio gritante durante toda a campanha, tanto a nível local como nacional", decidiu desfiliar-se do partido, saindo de "consciência tranquila".

Luís Saraiva disse que não é "político de carreira" e que a sua "única preocupação" é o "futuro de Mirandela", através de "políticas de bom senso, realistas e exequíveis, dando prioridade às necessidades básicas da população".

Questionado se tomará posse como vereador independente, Luis Saraiva confirmou, mas referiu que só prestará declarações adicionais após a tomada de posse, a 29 de outubro.

Nas eleições autárquicas, o Chega foi a terceira força política mais votada em Mirandela, com 10% dos votos, o que permitiu eleger um vereador, ainda que sem pelouro. É a primeira vez que o partido elege um vereador neste concelho.

Embora o PS tenha vencido as eleições, com 38,49% dos votos, há um empate em termos de mandatos eleitos. O PS elegeu três vereadores, o PSD outros três e o Chega um.