  Noticiário das 16h
  23 out, 2025
Candidatos da esquerda avançaram por não existir proposta "agregadora"

23 out, 2025 - 15:02 • Jaime Dantas com Lusa

Ouvido pela Renascença, o candidato Jorge Pinto diz ter "esperado até à última" por uma candidatura que juntasse a esquerda, mas "essa candidatura não apareceu". Já António Filipe reforça que a desistência "está totalmente fora de questão".

O candidato à Presidência da República, Jorge Pinto, acusa, esta quinta-feira, o PS de querer juntar a esquerda em torno do candidato António José Seguro, que não apresenta uma "proposta agregadora" do espaço político, em reação às declarações do líder parlamentar dos socialistas.

No programa "Hora da Verdade", da Renascença e do Jornal Público, Eurico Brilhante Dias sugere que os restantes candidatos desistam para que exista uma concentração de votos. Acrescenta o socialista que se tal não acontecer, os adversários do candidato apoiado pelo PS deverão "tirar ilações" caso não exista um candidato da esquerda na segunda volta.

Ouvido pela Renascença, o candidato do Livre não vê sentido no apelo de Brilhante Dias, acrescentando que "foi o último, até agora, a anunciar a sua candidatura, em prejuízo próprio, porque esperou, até à última da hora, que surgisse um candidato da esquerda que fosse agregador".

"Essa candidatura não surgiu", diz.

Jorge Pinto sublinha que "ainda falta muito tempo para as eleições" e deixa a dúvida de que "daqui a um mês ou daqui a dois meses, não será ele o candidato mais bem colocado à esquerda e não pedirá a António José Seguro que desista a seu favor".

António Filipe "sensibilizado" pela importância dada pelo PS à sua candidatura

O candidato António Filipe disse à agência Lusa estar “sensibilizado pela importância” que figuras do PS dão à sua candidatura, quando o desafiam a desistir, e garantiu que tal está “fora de questão”.

“Acho que mal vai uma candidatura quando os seus apoiantes acham que ela só lá vai se os outros desistirem. Isso dá a ideia que quem assim fala já está a perder”, argumentou o candidato apoiado pelo PCP.

À margem de uma visita ao Centro Alqueva, junto à barragem do mesmo nome, entre os concelhos de Portel, no distrito de Évora, e Moura, no distrito de Beja, António Filipe considerou “óbvio” que “as candidaturas ou valem por si ou não valem”. “E a minha candidatura vale por si, independentemente de quem sejam os outros candidatos”, frisou, garantindo que vai estar nestas eleições até ao fim.

A Renascença tentou uma reação da candidata Catarina Martins, até agora sem resposta.

