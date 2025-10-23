Candidatos da esquerda avançaram por não existir proposta "agregadora"

No programa "Hora da Verdade", da Renascença e do Jornal Público, Eurico Brilhante Dias sugere que os restantes candidatos desistam para que exista uma concentração de votos. Acrescenta o socialista que se tal não acontecer, os adversários do candidato apoiado pelo PS deverão "tirar ilações" caso não exista um candidato da esquerda na segunda volta.

O candidato à Presidência da República, Jorge Pinto, acusa, esta quinta-feira, o PS de querer juntar a esquerda em torno do candidato António José Seguro, que não apresenta uma "proposta agregadora" do espaço político, em reação às declarações do líder parlamentar dos socialistas.

Ouvido pela Renascença, o candidato do Livre não vê sentido no apelo de Brilhante Dias, acrescentando que "foi o último, até agora, a anunciar a sua candidatura, em prejuízo próprio, porque esperou, até à última da hora, que surgisse um candidato da esquerda que fosse agregador".

"Essa candidatura não surgiu", diz.

Jorge Pinto sublinha que "ainda falta muito tempo para as eleições" e deixa a dúvida de que "daqui a um mês ou daqui a dois meses, não será ele o candidato mais bem colocado à esquerda e não pedirá a António José Seguro que desista a seu favor".

António Filipe "sensibilizado" pela importância dada pelo PS à sua candidatura

O candidato António Filipe disse à agência Lusa estar “sensibilizado pela importância” que figuras do PS dão à sua candidatura, quando o desafiam a desistir, e garantiu que tal está “fora de questão”.

“Acho que mal vai uma candidatura quando os seus apoiantes acham que ela só lá vai se os outros desistirem. Isso dá a ideia que quem assim fala já está a perder”, argumentou o candidato apoiado pelo PCP.

À margem de uma visita ao Centro Alqueva, junto à barragem do mesmo nome, entre os concelhos de Portel, no distrito de Évora, e Moura, no distrito de Beja, António Filipe considerou “óbvio” que “as candidaturas ou valem por si ou não valem”. “E a minha candidatura vale por si, independentemente de quem sejam os outros candidatos”, frisou, garantindo que vai estar nestas eleições até ao fim.

A Renascença tentou uma reação da candidata Catarina Martins, até agora sem resposta.