Marcelo surpreendido com relatório preliminar ao acidente no Elevador da Glória

23 out, 2025 - 21:55
O relatório preliminar ao desastre no Elevador da Glória, em Lisboa, revelou mais do que aquilo que pensava, disse esta quinta-feira o Presidente da República, em declarações à RTP.
Marcelo Rebelo de Sousa considera que é preciso esperar pelo relatório final, que deverá ser conhecido no próximo ano, mas admite alguma surpresa.
“Queria ver o relatório definitivo para ver se confirma tudo o que vem no relatório preliminar, que é muito mais do que eu tinha pensado. Se está no definitivo, é preciso de facto apurar as responsabilidades.”
O relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) revela que o cabo que esteve na origem do descarrilamento não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.
O GPIAAF também aponta falhas e omissões na manutenção do ascensor, constatando também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.
“Eu não quero estar a pressionar o relatório definitivo. Tinha-se falado de duas ou três coisas e o relatório junta, a essas duas ou três coisas, mais algumas. Portanto, vamos esperar pelo definitivo”, sublinha Marcelo Rebelo de Sousa.
Questionado se devem ser retiradas responsabilidades, além da demissão da administração da Carris noticiada na quarta-feira, o Presidente da República prefere esperar pelas conclusões da investigação.
