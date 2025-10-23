Marcelo surpreendido com relatório preliminar ao acidente no Elevador da Glória

O relatório preliminar ao desastre no Elevador da Glória, em Lisboa, revelou mais do que aquilo que pensava, disse esta quinta-feira o Presidente da República, em declarações à RTP.



Marcelo Rebelo de Sousa considera que é preciso esperar pelo relatório final, que deverá ser conhecido no próximo ano, mas admite alguma surpresa.

“Queria ver o relatório definitivo para ver se confirma tudo o que vem no relatório preliminar, que é muito mais do que eu tinha pensado. Se está no definitivo, é preciso de facto apurar as responsabilidades.”

O relatório preliminar do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) revela que o cabo que esteve na origem do descarrilamento não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.