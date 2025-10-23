Menu
  • Noticiário das 14h
  • 23 out, 2025
Conselho Europeu

Montenegro a caminho de Bruxelas após funeral de Balsemão

23 out, 2025 - 14:38 • Pedro Mesquita, enviado da Renascença a Bruxelas

PM vai juntar-se ao Conselho Europeu a tempo de participar numa discussão sobre a crise habitacional. Até à chegada, foi representado pelo grego Kyriákos Mitsotákis.

O primeiro-ministro está a caminho de Bruxelas para participar na cimeira europeia. Luís Montenegro manteve sempre em aberto se iria ou não participar no Conselho Europeu desta quinta-feira e cancelou mesmo toda a sua agenda até ao final das cerimónias fúnebres de Pinto Balsemão, que morreu na passada terça-feira.

Até à chegada de Montenegro, o primeiro-ministro português foi representado pelo homólogo grego, Kyriákos Mitsotákis, uma vez que na reunião apenas podem participar chefes de Estado e de Governo.

A informação foi avançada por fontes europeias em Bruxelas, que indicaram que o chefe de Governo vai juntar-se à reunião do Conselho Europeu a tempo de participar numa discussão sobre a crise habitacional, que Portugal tem estado a tentar colocar na agenda europeia dado o impacto no país e nos restantes 26.

