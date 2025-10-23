Sem acordo, revisão da Lei da Nacionalidade foi adiada mais uma vez

Ainda não foi esta quinta-feira que o parlamento discutiu e votou a Lei da Nacionalidade, com o PSD a pedir mais um adiamento para negociar as alterações, uma vez que ainda não há acordo para aprovar a nova lei.

No arranque da reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, os coordenadores das bancadas do PSD e do PS estavam ausentes e a presidente da comissão anunciou que devido às negociações, a reunião ia começar mais tarde.

Meia hora depois entram na sala, Pedro Delgado Alves do PS e António Rodrigues do PSD acompanhado pelo líder parlamentar social-democrata, o que indica que houve negociações entre os dois partidos.

Hugo Soares notou o carácter excecional da sua presença na comissão, mas para fazer o pedido de um novo adiamento para sexta-feira de manhã.

“Eu queria solicitar à comissão adiar a reunião da Comissão para discussão desta matéria para o dia de amanhã de manhã, porque caso não seja possível nós vamos ter de pedir mesmo a suspensão dos trabalhos durante mais uma hora ou uma hora e meia, que pode até vir a ser considerado inútil se o tempo não chegar” pediu Hugo Soares.

O líder parlamentar do PSD justifica este adiamento para se tentar chegar a um consenso parlamentar o mais amplo possível, mas o Chega entende que os social-democratas estão, nesta lei, a privilegiar o Partido Socialista.

“Se a ideia do PSD é viabilizar as propostas que acabaram de dar entrada do Partido Socialista, acho que não vale a pena adiar, porque nós vamos votar contra todas. Se for para realmente haver um esforço sério de tentar chegar a um acordo sobre alguns pontos da lei que nós, inclusivamente, já fizemos chegar ao Partido Social-Democrata, não temos qualquer problema com isso” disse na deputada do Chega Cristina Rodrigues.

Hugo Soares recusa a ideia e esclarece que “se fosse para aprovar as propostas do Partido Socialista, nós não pedíamos o adiamento, estávamos em condições de votar”.

O líder parlamentar do PS Eurico Brilhante Dias também esteve na sala, mas não prestou declarações.

Neste ponto a líder parlamentar do PCP aviusou que esta sexta-feira de manhã está marcada a audição com o ministro das finanças sobre o orçamento do estado e a reunião ficou agendada para as 9 horas de sexta-feira.

Á saída da reunião e em declarações aos jornalistas, Hugo Soares recusou adiantar quais os temas que estão a impedir um consenso, e se está a privilegiar o diálogo com o partido socialista.

“Não interessa se é com o partido A, B ou C porque são vários. Tem a ver com a necessidade de as pessoas poderem conversar para encontrar soluções, e os portugueses esperam que os políticos não façam birras e em matérias essências procurar consensos alargados” diz Hugo Soares aos jornalistas.

O líder parlamentar não acredita que haja mais adiamentos e espera que esta sexta-feira seja aprovada a lei da nacionalidade na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais.