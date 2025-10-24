Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Governo aprova criação de Comissão de Combate à Fraude no SNS

24 out, 2025 - 18:34 • Lusa

Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde vai ser coordenada pela Polícia Judiciária. O objetivo é conseguir uma poupança de cerca de 800 milhões de euros.

A+ / A-

O Governo aprovou a criação de uma Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (CCFSNS), que pretende conseguir uma poupança de cerca de 800 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira a ministra da Saúde.

"Estamos a falar de um âmbito de cerca de 3% a 5% de fraude no Sistema Nacional de Saúde, e concretamente no Serviço Nacional de Saúde, o que pode representar, no limite, durante este período, de cerca de 800 milhões de euros", disse Ana Paula Martins, na conferência de imprensa de apresentação das conclusões do Conselho de Ministros de quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Esta Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde é coordenada pela Polícia Judiciária, é uma unidade dedicada e integra elementos da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, da Administração Central do Sistema de Saúde e do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (Infarmed)", adiantou a governante.

A CCFSNS irá funcionar em colaboração com a Polícia Judiciária e a Procuradoria-Geral da República, entre outras entidades, e é uma das medidas que consta do Programa do Governo.

Ana Paula Martins explicou que o que é pretendido é "ter uma unidade dedicada, mas cuja coordenação é feita pela PJ", na qual a IGAS também "continuará a contribuir no âmbito do seu estatuto".

A CCFSNS "não está dentro do Ministério da Saúde, está fora do Ministério da Saúde e tem meios de investigação que, naturalmente, vão além daqueles que nós conseguimos ter através de IGAS", sustentou.

Questionada sobre se a PJ iria receber qualquer tipo de incentivos pela coordenação, Ana Paula Martins disse que não.

O governo justifica a criação do organismo com a necessidade de "garantir que os dinheiros públicos não são utilizados indevidamente, com o prejuízo de todos os cidadãos".

Em 2012, foi criada uma unidade semelhante para detetar casos suspeitos de fraudes no SNS. Na altura, o Ministério da Saúde era tutelado por Paulo Macedo.

A Unidade de Exploração de Informação (UEI) permitiu sinalizar e comunicar às entidades competentes 80 casos suspeitos em menos de um ano, representando mais de 82,5 milhões de euros.

Estes casos juntaram-se aos "comunicados formalmente", atingindo um valor que, nas contas de Paulo Macedo, reveladas em abril de 2013 numa audição parlamentar, ultrapassou os cem milhões de euros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)