Governo aprova urgências regionais e regras para médicos tarefeiros

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros, o regime jurídico que cria as urgências regionais e regras para disciplinar o trabalho dos médicos tarefeiros, foi esta sexta-feira anunciado. Sobre as urgências regionais, a ministra da Saúde prevê que a primeira possa arrancar na Península de Setúbal no início de 2026.

Este regime, criado através de um decreto-lei, é para ser aplicado, "apenas e exclusivamente", nas situações em que não está assegurada a continuidade da urgência por falta de recursos humanos, adiantou Ana Paula Martins, na conferência de imprensa de apresentação das conclusões do Conselho de Ministros. Segundo a ministra, está previsto que possam juntar-se duas ou mais unidades locais de saúde (ULS) numa determinada região para concentrar o serviço de urgência. A primeira urgência regional a entrar em funcionamento será na Península de Setúbal, na área de obstetrícia e ginecologia, com o Governo a prever que possa arrancar no início do ano.

Ana Paula Martins salientou que os três hospitais dessa região - de Setúbal, do Barreiro e de Almada - vão manter toda a atividade programada das maternidades e bloco de partos. No entanto, a urgência externa será centralizada no Hospital Garcia de Orta, referiu a ministra, salientando que essa centralização na Península de Setúbal teve por base um estudo técnico que indicou que o Hospital de Setúbal, que não terá urgências abertas para o exterior, fique a receber emergências referenciadas pelo INEM. De acordo com a ministra, "algumas particularidades" deste regime jurídico para a centralização das urgências externas de âmbito regional estão ainda a ser negociadas com os sindicatos. Segundo referiu, os profissionais que integrem as equipas das urgências regionais - médicos, enfermeiros e técnicos auxiliares de saúde - vão manter o seu vínculo laboral às suas ULS, mas vai haver deslocações em serviço, de acordo com o que a lei já prevê atualmente. "Há todas as vantagens em termos previsibilidade para que as grávidas percebam exatamente, quando são pré-triadas para irem à urgência, qual é a urgência que está de facto aberta", realçou a governante. A criação destas urgências regionais é uma medida prevista no Programa do Governo. Os hospitais da Península de Setúbal são os que têm registado maiores constrangimentos, devido à falta de profissionais para completarem as escalas de obstetrícia e ginecologia, levando ao recorrente encerramento temporário dos serviços de urgência. Nova regulamentação para médicos tarefeiros O Governo aprovou também a regulamentação do trabalho médico em prestação de serviços, que pretende disciplinar os valores pagos a esses profissionais de saúde e que prevê um regime de incompatibilidades, anunciou a ministra da Saúde.