Montenegro não se intromete em "atitudes ciumentas" entre Chega e PS

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, diz que não está interessado em intrometer-se em “atitudes ciumentas” entre Chega e PS sobre a Lei da Nacionalidade.



"Nós queremos resolver os problemas das pessoas e os problemas do país”, começou por referir durante uma conferência de imprensa, esta quinta-feira, após a reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

“Não estamos interessados em discutir se o fazemos com o maior apoio ou participação ou colaboração do partido A ou do partido B e muito menos nos queremos intrometer em algumas atitudes mais ciumentas de um e do outro", disse o chefe de Governo.

Ainda não foi esta quinta-feira que o parlamento discutiu e votou a Lei da Nacionalidade, com o PSD a pedir mais um adiamento para negociar as alterações, uma vez que ainda não há acordo para aprovar a nova lei.



O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, justifica este adiamento para se tentar chegar a um consenso parlamentar o mais amplo possível, mas o Chega entende que os social-democratas estão, nesta lei, a privilegiar o Partido Socialista.



“Se a ideia do PSD é viabilizar as propostas que acabaram de dar entrada do Partido Socialista, acho que não vale a pena adiar, porque nós vamos votar contra todas. Se for para realmente haver um esforço sério de tentar chegar a um acordo sobre alguns pontos da lei que nós, inclusivamente, já fizemos chegar ao Partido Social-Democrata, não temos qualquer problema com isso”, disse na deputada do Chega, Cristina Rodrigues.

