  Noticiário das 9h
  • 24 out, 2025
Presidente da República inicia visita às ilhas das Flores e Corvo

24 out, 2025 - 06:15 • Lusa

Dois dias. O Presidente da República visita o grupo Ocidental dos Açores, composto pelas ilhas das Flores e do Corvo, que representa a fronteira mais ocidental de Portugal e da Europa.

O Presidente da República inicia esta sexta-feira uma deslocação às ilhas das Flores e Corvo, nos Açores, onde vai visitar o porto das Lajes das Flores, inaugurar o Parque Eólico e visitar o Parque Fotovoltaico do Corvo.

Segundo o programa divulgado pelo Governo Regional açoriano, na tarde dsta sexta-feira, na ilha das Flores, Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar o radar meteorológico das Flores (no Morro Alto) e o porto das Lajes das Flores.

O porto das Lajes das Flores foi destruído em outubro de 2019 pela passagem do furacão Lorenzo e a sua reconstrução, que está em curso, representa um investimento de 194.830.000,00 euros (acrescido de IVA), segundo o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM).

No sábado, o chefe de Estado viaja para a ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, onde, durante a manhã, visita o Centro de Interpretação de Aves Selvagens do Corvo e o roteiro interpretativo “Manuel Carlos Jorge do Nascimento”.

Na tarde daquele dia, antes de abandonar a ilha, Marcelo Rebelo de Sousa inaugurará o Parque Eólico e fará uma visita ao Parque Fotovoltaico do Corvo, situado no Cerrado das Vacas, equipamentos que integram o projeto “Corvo Renovável”, que permitirá a autossuficiência energética.

Nestes dois dias, o Presidente da República visita o grupo Ocidental dos Açores, composto pelas ilhas das Flores e do Corvo, que representa a fronteira mais ocidental de Portugal e da Europa.

“Apesar de concentrar menos de 2% da população da Região Autónoma dos Açores, este grupo insular assume uma importância estratégica decisiva na vigilância meteorológica, na transição energética e na preservação da biodiversidade atlântica”, referiu o executivo açoriano em nota enviada à agência Lusa.

O Governo Regional dos Açores, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, considera que a visita presidencial a estas duas ilhas do arquipélago “simboliza o reconhecimento do papel do grupo Ocidental como plataforma científica, ambiental e geopolítica no espaço atlântico europeu”.

A deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa às ilhas das Flores e do Corvo também “sublinha a relevância das políticas públicas de coesão territorial, sustentabilidade ambiental e resiliência infraestrutural num contexto de crescente desafio climático e energético”, referiu.

Desde que tomou posse como chefe de Estado pela primeira vez, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa já se deslocou aos Açores por várias vezes, incluindo para visitas oficiais às várias ilhas e para as celebrações do Dia de Portugal de 2018, que começaram em Ponta Delgada e prosseguiram junto de emigrantes portugueses e lusodescendentes na Costa Leste dos Estados Unidos.

  • Noticiário das 9h
  • 24 out, 2025
