  Noticiário das 9h
  24 out, 2025
Em Destaque
PSD apresenta nova proposta para resolver impasse sobre a Lei da Nacionalidade

24 out, 2025 - 09:22 • Olímpia Mairos , com Manuela Pires

A proposta inclui pequenas mudanças nos prazos, como, por exemplo, a forma de contar o tempo de residência legal em Portugal para atribuição da nacionalidade.

O Partido Social Democrata (PSD) apresentou uma nova proposta de alteração à Lei da Nacionalidade na última noite no Parlamento.

A proposta inclui pequenas mudanças nos prazos, como, por exemplo, a forma de contar o tempo de residência legal em Portugal para atribuição da nacionalidade.

Agora, poderão ser somados todos os períodos de residência legal, seguidos ou não, desde que ocorram dentro de um intervalo máximo de 10 anos.

Essas alterações aproximam o texto do PSD à proposta do Partido Socialista (PS).

A discussão sobre a lei tem sido marcada por adiamentos sucessivos — já foi adiada três vezes — e os deputados reúnem-se novamente esta manhã na Comissão de Assuntos Constitucionais, numa derradeira tentativa de aprovação.

Recorde-se que ontem, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse não estar interessado em intrometer-se em “atitudes ciumentas” entre Chega e PS sobre a Lei da Nacionalidade.

"Nós queremos resolver os problemas das pessoas e os problemas do país”, começou por referir durante uma conferência de imprensa, após a reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

  • Noticiário das 9h
  • 24 out, 2025
