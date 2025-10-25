Carneiro diz que o governo usa temas como a lei da nacionalidade para distrair as pessoas

O secretário-geral do PS acusa o governo liderado por Luís Montenegro de distrair os cidadãos com temas como o da Lei da Nacionalidade.

"É encontrar, portanto, umas manobras dilatórias de distração. Por isso é que o Governo trouxe a lei dos estrangeiros, agora traz a lei da nacionalidade", José Luís Carneiro em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, em Braga, numa sessão com militantes para discutir o Orçamento do Estado para o próximo ano.

O líder socialista disse ainda que "o que importa é que os cidadãos não se deixem distrair daquilo que é o essencial, que é a incompetência atroz do Governo para responder às suas necessidades", referindo-se a setores como a saúde, a habitação ou o Orçamento do Estado.

Ainda sobre a proposta de alteração da lei da nacionalidade, o secretário-geral do PS acusou o Governo de se manter "no caminho da insensibilidade e da desumanidade".

Carneiro acrescentou que o PS fez "um esforço muito grande, até à última hora, para conseguir uma solução mais equilibrada", mas sem sucesso.

"O nosso receio, esperamos que não se venha a confirmar, é que as opções que o Governo está a tomar venham a ferir a relação com os países e com os cidadãos de língua portuguesa e venham a fragilizar pessoas mais indefesas", referiu.

José Luís Carneiro disse que as propostas do PS foram no sentido de ter uma lei que fosse ao encontro de algumas preocupações, como alargar os prazos para cidadãos terceiros da União Europeia, dar um tratamento preferencial aos cidadãos de língua portuguesa e proteger particularmente os mais frágeis, "entre eles as crianças que se encontram no nosso país e que nascem no nosso país".

A versão aprovada esta sexta-feira da lei da nacionalidade terá, em votação final global, de ser aprovada com maioria qualificada, garantindo pelo menos 116 votos favoráveis do

O Chega aprovou, na especialidade, alguns pontos da proposta de revisão da lei da nacionalidade que partiu do Governo, enquanto PS, BE e PCP anunciaram a sua oposição global ao processo.