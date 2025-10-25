Menu
  • Noticiário das 1h
  • 25 out, 2025
OE2026

Complemento para pessoas com deficiência aumenta 105 euros em 2026

25 out, 2025 - 01:01 • Lusa

A Prestação Social para a Inclusão (PSI) é um apoio mensal para pessoas com deficiência e grau de incapacidade igual ou superior a 60%, que visa promover a autonomia e inclusão social.

A+ / A-

A secretária de Estado da Segurança Social revelou esta sexta-feira que o valor do complemento da Prestação Social para a Inclusão (PSI), para pessoas com deficiência, vai ter um aumento de 105 euros em 2026.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

É composta por uma componente base, para encargos gerais, e um complemento, para combater a pobreza.

Segundo Susana Filipa Lima, é esse valor de complemento que será aumentado no próximo ano.

O valor do complemento é calculado com base na diferença entre o valor de referência e os rendimentos do agregado familiar. Em 2025, o valor de referência anual da Componente Base é de 3.894,63 euros, e o do Complemento é de 6.779,81 euros.

A secretária de Estado falava numa audição parlamentar sobre a proposta de Orçamento do Estado do Governo para 2026, na qual esteve a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a respetiva equipa ministerial.

A proposta de OE2026 vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 27 de novembro, após o processo de debate na especialidade.

Tópicos
Saiba Mais
