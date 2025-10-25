Menu
  • 25 out, 2025
IL vê medidas da saúde como "pensos rápidos" e "não entende" mudança no INEM

25 out, 2025 - 13:38 • Lusa

Mariana Leitão apontou que o SNS "não está a dar resposta" às necessidades, sendo necessário "reformar o próprio sistema".

A líder da Iniciativa Liberal (IL), Mariana Leitão, disse este sábado ver as reformas na saúde como "pensos rápidos" que não resolvem os problemas estruturais do setor, afirmando ainda "não entender" a mudança na liderança do INEM.

"Vemos com expectativa. Queremos muito que haja reformas estruturais na saúde, [mas] não me parece que estas sejam reformas de facto estruturais -- parece-me que são questões para resolver, mais uma vez, situações que precisam de ser resolvidas, mas são no fundo pensos rápidos que não vão resolver estruturalmente os problemas da saúde", disse Mariana Leitão.

Em declarações à agência Lusa à margem do congresso dos liberais europeus, em Bruxelas, a responsável apontou que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) "não está a dar resposta" às necessidades, sendo necessário "reformar o próprio sistema".

Na sexta-feira, o Governo anunciou ter aprovado 11 diplomas na área da saúde com medidas como a criação de urgências regionais sob responsabilidade das administrações hospitalares, o estabelecimento de centros de elevado desempenho em ginecologia e obstetrícia, um novo sistema de gestão das listas de espera, regras para contratação de médicos tarefeiros e a constituição de uma Unidade de Combate à Fraude no SNS (com poderes de investigação criminal a ser posteriormente reforçados).

Também na sexta-feira, foi anunciada a substituição do presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), cargo até agora ocupado por Sérgio Janeiro, que estava em regime interino. .

"Não percebi os motivos ainda [...]. O presidente do INEM, [...] tem rodado com muita velocidade, mas o INEM continua a ter graves problemas de meios, da forma como os próprios recursos humanos estão organizados, falta de pessoas especializadas", elencou Mariana Leitão.

