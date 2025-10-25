Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mortágua deixa liderança do BE e anuncia saída do Parlamento

25 out, 2025 - 18:37 • Olímpia Mairos

Segundo explicou, em conferência de imprensa, começou a ponderar a saída após as últimas eleições legislativas, mas optou por não a anunciar mais cedo por considerar que seria “irresponsável tomar uma decisão precipitada e deixar o Bloco num vazio político antes da convenção marcada para novembro”.

A+ / A-

A coordenadora do Bloco de Esquerda vai deixar o Parlamento após a discussão sobre o Orçamento do Estado.

Mariana Mortágua anunciou este sábado que não vai recandidatar-se à liderança do partido, cuja convenção nacional está marcada para o final de novembro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em conferência de imprensa, Mortágua confirmou publicamente a sua decisão, já comunicada previamente aos militantes através de uma mensagem onde explicava os motivos da sua escolha.

“Tomo esta decisão porque acredito que o Bloco pode beneficiar com novas pessoas e novas vozes. É uma decisão pessoal. O futuro do Bloco será decidido coletivamente na próxima Convenção”, afirmou a dirigente bloquista.

A deputada revelou ainda que abandonará o Parlamento assim que concluir o processo orçamental.

Segundo explicou, começou a ponderar a saída após as últimas eleições legislativas, mas optou por não a anunciar mais cedo por considerar que seria “irresponsável tomar uma decisão precipitada e deixar o Bloco num vazio político antes da convenção marcada para novembro”.

Mariana Mortágua sublinhou que continuará ativa na política e no Bloco de Esquerda, embora fora dos cargos de coordenação e representação parlamentar.

“Eu quero fazer política, quero mudar a vida do país, quero lutar pelo meu país, pelo meu povo. Quero lutar pela esquerda, pela igualdade e, por isso, continuarei certamente a fazer política e continuarei a fazer política dentro do Bloco de Esquerda. Acho que tenho muito a contribuir, muito a dar para o Bloco e para o futuro do Bloco de Esquerda”, declarou.

“Quero continuar a fazer política, a lutar pelo meu país e pelo meu povo. Luto pela esquerda e pela igualdade, e é por isso que permanecerei ativa dentro do Bloco de Esquerda, contribuindo para o seu futuro. Acredito que ainda tenho muito para dar ao partido e à sua construção coletiva”, declarou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 25 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)