Mortágua deixa liderança do BE e anuncia saída do Parlamento

A coordenadora do Bloco de Esquerda vai deixar o Parlamento após a discussão sobre o Orçamento do Estado.

Mariana Mortágua anunciou este sábado que não vai recandidatar-se à liderança do partido, cuja convenção nacional está marcada para o final de novembro.

Em conferência de imprensa, Mortágua confirmou publicamente a sua decisão, já comunicada previamente aos militantes através de uma mensagem onde explicava os motivos da sua escolha.

“Tomo esta decisão porque acredito que o Bloco pode beneficiar com novas pessoas e novas vozes. É uma decisão pessoal. O futuro do Bloco será decidido coletivamente na próxima Convenção”, afirmou a dirigente bloquista.

A deputada revelou ainda que abandonará o Parlamento assim que concluir o processo orçamental.

Segundo explicou, começou a ponderar a saída após as últimas eleições legislativas, mas optou por não a anunciar mais cedo por considerar que seria “irresponsável tomar uma decisão precipitada e deixar o Bloco num vazio político antes da convenção marcada para novembro”.

Mariana Mortágua sublinhou que continuará ativa na política e no Bloco de Esquerda, embora fora dos cargos de coordenação e representação parlamentar.

“Eu quero fazer política, quero mudar a vida do país, quero lutar pelo meu país, pelo meu povo. Quero lutar pela esquerda, pela igualdade e, por isso, continuarei certamente a fazer política e continuarei a fazer política dentro do Bloco de Esquerda. Acho que tenho muito a contribuir, muito a dar para o Bloco e para o futuro do Bloco de Esquerda”, declarou.

