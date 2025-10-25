Pureza quer "solução que dê força" ao Bloco de Esquerda mas rejeita precipitações

O dirigente do BE e ex-deputado José Manuel Pureza manifestou-se hoje confiante de que será possível encontrar uma solução que “dê força” ao partido na próxima convenção mas rejeitou “cenários precipitados”.

À agência Lusa, depois de a RTP ter noticiado que o seu nome está entre as hipóteses para a coordenação do partido após a saída de Mariana Mortágua, o antigo vice-presidente do Parlamento realçou que “um partido democrático não só comporta visões diferentes como se fortalece a partir dessas diferenças”.

“No Bloco, cada moção apresentará à Convenção Nacional a sua proposta de orientação política e a sua solução de direção. Há, na moção que subscrevo, várias pessoas com grande capacidade para coordenar o Bloco”, afirmou.

Pureza subscreve a moção “A”, até agora encabeçada pela coordenadora Mariana Mortágua, que anunciou hoje que não está disponível para continuar a coordenar o partido.

O antigo deputado salienta que “essa discussão foi agora apenas iniciada”.

“Estou empenhado nela exatamente da mesma forma que todos os meus camaradas. Nem mais nem menos. Estou certo de que saberemos encontrar na próxima Convenção do Bloco uma solução que dê força ao Bloco. Até lá, todos os cenários são precipitados”, remata na nota.

Mariana Mortágua anunciou este sábado que não vai recandidatar-se à liderança do partido, cuja convenção nacional está marcada para o final de novembro.

A coordenadora do Bloco de Esquerda vai deixar o Parlamento após a discussão sobre o Orçamento do Estado.

Em conferência de imprensa, Mortágua confirmou publicamente a sua decisão, já comunicada previamente aos militantes através de uma mensagem onde explicava os motivos da sua escolha.

“Tomo esta decisão porque acredito que o Bloco pode beneficiar com novas pessoas e novas vozes. É uma decisão pessoal. O futuro do Bloco será decidido coletivamente na próxima Convenção”, afirmou a dirigente bloquista.