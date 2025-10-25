Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas 2025

Tribunal ordena recontagem. Chega e CDU separados por um voto em Lisboa

25 out, 2025 - 01:58 • Ricardo Vieira

A recontagem numa secção de voto em São Domingos de Benfica pode, ou não, fazer desequilibrar os pratos da balanço e decidir quem fica com o segundo vereador.

A+ / A-

Veja também:

O Tribunal Constitucional (TC) aceitou o recurso para a recontagem numa assembleia de voto em Lisboa. CDU e Chega estão agora separados por apenas um voto.

O protesto foi apresentado pela coligação formada por PCP e “Os Verdes” na sequência das eleições autárquicas de 12 de outubro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em causa está a “recontagem dos votos da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica”, indica o acórdão do Tribunal Constitucional, consultado pela Renascença.

O TC também deu provimento ao recurso sobre um boletim na secção de voto n.º 4 da freguesia de Santa Maria Maior, atribuindo mais um voto à CDU.

Por outro lado, os juízes do Palácio Ratton consideraram nulo um voto a favor do Chega.

Com esta decisão, CDU e Chega estão agora separados por apenas um voto na corrida autárquica a Lisboa.

O Chega ficou em terceiro lugar e elegeu dois vereadores, enquanto a CDU ficou na quarta posição, com um vereador - João Ferreira.

A recontagem dos votos em São Domingos de Benfica pode, ou não, fazer desequilibrar os pratos da balanço e decidir quem fica com o segundo vereador.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 25 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)