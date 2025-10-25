Tribunal ordena recontagem. Chega e CDU separados por um voto em Lisboa

25 out, 2025 - 01:58 • Ricardo Vieira
O Tribunal Constitucional (TC) aceitou o recurso para a recontagem numa assembleia de voto em Lisboa. CDU e Chega estão agora separados por apenas um voto.
O protesto foi apresentado pela coligação formada por PCP e “Os Verdes” na sequência das eleições autárquicas de 12 de outubro.
Em causa está a “recontagem dos votos da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica”, indica o acórdão do Tribunal Constitucional, consultado pela Renascença.
O TC também deu provimento ao recurso sobre um boletim na secção de voto n.º 4 da freguesia de Santa Maria Maior, atribuindo mais um voto à CDU.
Por outro lado, os juízes do Palácio Ratton consideraram nulo um voto a favor do Chega.
Com esta decisão, CDU e Chega estão agora separados por apenas um voto na corrida autárquica a Lisboa.
O Chega ficou em terceiro lugar e elegeu dois vereadores, enquanto a CDU ficou na quarta posição, com um vereador - João Ferreira.
A recontagem dos votos em São Domingos de Benfica pode, ou não, fazer desequilibrar os pratos da balanço e decidir quem fica com o segundo vereador.