Tribunal ordena recontagem. Chega e CDU separados por um voto em Lisboa

O Tribunal Constitucional (TC) aceitou o recurso para a recontagem numa assembleia de voto em Lisboa. CDU e Chega estão agora separados por apenas um voto.

O protesto foi apresentado pela coligação formada por PCP e “Os Verdes” na sequência das eleições autárquicas de 12 de outubro.

Em causa está a “recontagem dos votos da secção de voto n.º 28 da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica”, indica o acórdão do Tribunal Constitucional, consultado pela Renascença.

O TC também deu provimento ao recurso sobre um boletim na secção de voto n.º 4 da freguesia de Santa Maria Maior, atribuindo mais um voto à CDU.

Por outro lado, os juízes do Palácio Ratton consideraram nulo um voto a favor do Chega.

Com esta decisão, CDU e Chega estão agora separados por apenas um voto na corrida autárquica a Lisboa.



O Chega ficou em terceiro lugar e elegeu dois vereadores, enquanto a CDU ficou na quarta posição, com um vereador - João Ferreira.

A recontagem dos votos em São Domingos de Benfica pode, ou não, fazer desequilibrar os pratos da balanço e decidir quem fica com o segundo vereador.