Marques Mendes considera que Ventura “não pode nem vai ser Presidente”

O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou hoje que o seu adversário André Ventura “não pode ser Presidente da República nem vai ser”, acusando-o de “dividir os portugueses” e “minar a democracia”.

À margem de uma visita à Feira de Santa Iria, em Tomar, no distrito de Santarém, o antigo líder do PSD considerou “simplesmente lamentáveis” as afirmações do também presidente do Chega numa entrevista à SIC, na qual defendeu que Portugal precisava de “três Salazares”.

“O país precisa de um Presidente que una os portugueses. Este homem está aqui para os pôr uns contra os outros”, sustentou Marques Mendes.

O ex-líder do PSD e candidato a Belém sublinhou que o país exige um chefe de Estado que defenda a democracia e o respeito mútuo.

“Este homem não respeita nada, nem ninguém, como se viu ainda agora nesta entrevista recente. Numa palavra: este homem não vai ser, nem pode ser Presidente da República”, salientou.

O antigo líder social-democrata disse que, ao contrário de André Ventura, quer “defender o respeito de uns pelos outros e das ideias de uns pelos outros”.

“Ele quer dividir os portugueses, eu quero unir. Ele quer minar e até destruir a democracia. Eu quero reforçar a qualidade da nossa democracia. É isso que um Presidente da República deve fazer. São campos completamente opostos e por isso eu digo que este homem não pode ser Presidente da República, nem vai ser Presidente da República, porque não é isto que os portugueses querem de um Presidente da República”, sustentou.

Marques Mendes disse ainda que o presidente do Chega “quer ser primeiro-ministro” e não Presidente da República, pretendendo com a sua candidatura a Belém “criar ruído, confusão e provocação”.

“Ele só sabe viver na base do ruído, da confusão e da provocação. É, por isso, que uma pessoa assim não pode ser Presidente da República, nem vai ser Presidente da República”, acrescentou.