Mesa Nacional do BE reúne-se este domingo depois de anúncio de saída de Mortágua

A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reúne-se hoje para analisar as eleições autárquicas e as presidenciais, um dia depois de Mariana Mortágua ter anunciado que está indisponível para se recandidatar à liderança do partido.

O órgão máximo entre convenções tem na sua ordem de trabalhos "fazer o balanço" do resultado do BE nas autárquicas do passado dia 12, nas quais o partido ainda liderado por Mariana Mortágua não conseguiu inverter a tendência descendente das últimas eleições.

O BE passou de cinco vereadores e 94 deputados municipais para uma vereadora em Lisboa, eleita no âmbito da coligação que juntou bloquistas a PS, Livre e PAN, e um total de 17 deputados em câmaras e freguesias.

O resultado surgiu já depois de nas legislativas de maio o BE ter passado de cinco parlamentares para uma deputada única, registando o seu pior resultado de sempre em eleições deste tipo.

Este sábado, numa carta dirigida aos militantes e à qual a Lusa teve acesso, Mortágua anunciou que não está disponível para se recandidatar ao cargo que ocupa há dois anos, considerando que "depois do colapso da maioria absoluta do PS e com o reforço da direita e da extrema-direita era preciso encontrar outros caminhos", objetivo que "não foi cumprido".

"A direção por mim encabeçada foi incapaz de inverter a excessiva centralização da estrutura do Bloco e gerar um novo impulso político e eleitoral. Bem sabemos das empenhadas campanhas de ódio dos nossos adversários, mas o certo é que não conseguimos neutralizá-las", justificou.

Em conferência de imprensa, na sede nacional do partido, em Lisboa, a atual deputada única fez saber que ficará na Assembleia da República até ao final de novembro, após o processo orçamental, e sairá de cena quando terminar o seu mandato enquanto coordenadora, estando disponível para continuar a trabalhar no partido.

A Mesa Nacional do BE vai ainda "analisar o contexto das eleições presidenciais num cenário de confirmação da maioria da direita em todo o país".

Os bloquistas já aprovaram numa reunião anterior o apoio a Catarina Martins, antiga coordenadora do BE, que avançou com uma candidatura a Belém.

À esquerda, além de Catarina Martins, já foram anunciadas candidaturas à Presidência da República de António José Seguro, apoiado pelo PS, António Filipe, pelo PCP e o deputado do Livre Jorge Pinto.

Haverá ainda espaço para debater a proposta de Orçamento do Estado para 2026, apresentada pelo Governo PSD/CDS-PP, e que é discutida e votada na generalidade segunda e terça-feira.

As conclusões da Mesa serão divulgadas ao final do dia em conferência de imprensa por Mariana Mortágua.

Os estatutos do BE estabelecem que a Mesa Nacional é o órgão máximo no período compreendido entre duas Convenções Nacionais "e compete-lhe dirigir, no âmbito nacional, o Movimento".

