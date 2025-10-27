Mais de 10 horas para debater o OE2026 que tem aprovação garantida na generalidade

Em entrevista à Renascença , o ministro das finanças dizia que a “marca de água” desta proposta é “além do equilíbrio orçamental e da redução da dívida pública, que vai continuar para valores abaixo dos 90% no próximo ano, é sobretudo o instrumento para concretizar aquilo que é uma agenda transformadora do Governo ”.

Aos votos favoráveis do PSD e do CDS junta-se a abstenção do PS que permite viabilizar o documento, faltando ainda conhecer o sentido de voto do Chega.

Na terça-feira o encerramento do debate tem a duração de 109 minutos a que se segue a votação da proposta do Governo.

O debate arranca esta segunda-feira às 15 horas e prolonga-se por terça-feira num total 498 minutos. O debate começa com a apresentação da proposta por parte do primeiro-ministro e a primeira ronda de pedidos de esclarecimento, com resposta individual, inicia-se pelo maior partido da oposição (o Chega), a que se seguem as restantes forças políticas, por ordem decrescente de representação, com um máximo de cinco minutos.

São mais de dez horas de debate, sete delas destinadas aos nove partidos com assento parlamentar e três horas para o Governo defender a proposta de Orçamento do Estado que entregou no dia 9 de outubro, um dia antes do prazo definido.

O Governo prevê que o Produto Interno Bruto cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026 e pretende alcançar excedentes de 0,3% do PIB em 2025 e de 0,1% em 2026. Quanto ao rácio da dívida, estima a redução para 90,2% do PIB em 2025 e 87,8% em 2026.

Na semana passada, o Conselho das Finanças Públicas levantou dúvidas sobre a sustentabilidade e concretização do excedente de 0,1% previsto no Orçamento do Estado para 2026, alertando que este é apoiado por medidas pontuais e receitas de carácter extraordinário.

Mas o primeiro-ministro defendeu, em Bruxelas, que o Governo que lidera “não pode ser acusado de falta de credibilidade em matéria financeira” e lembrou que no passado também muitos duvidaram das previsões e enfrentou “pessimismo e descrença de entidades nacionais e internacionais”.

“Todas as metas não só foram alcançadas como superadas. O crédito que temos até à data é muito alto e espero que o Governo não o perca”, disse Luís Montenegro.

O segundo orçamento do governo AD é um documento que não contém políticas públicas deixando essas matérias para diplomas autónomos. Por exemplo as alterações às leis laborais, as mudanças na saúde e da Segurança Social não constam da proposta e foram essas as condições do Partido Socialista para viabilizar a proposta na generalidade.

Depois de votado na generalidade, na quarta-feira começa a apreciação na especialidade, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública com audições de todos os ministros e também de algumas instituições e organismos como o Conselho Económico e Social, o Conselho das Finanças Públicas ou a Associação Nacional de Municípios Portugueses.

As audições terminam em 7 de novembro, o dia em que termina o prazo para os partidos apresentarem propostas de alteração. O ano passado foi batido o recorde de mais de mil propostas.

A votação final global do Orçamento do Estado está marcada para o dia 27 de novembro.