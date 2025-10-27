Menu
  • Noticiário das 14h
  • 27 out, 2025
Ministra defende que reforma fará da lei laboral a mais benéfica para a amamentação na Europa

27 out, 2025 - 14:00 • Liliana Monteiro , João Malheiro

A governante lamentou que as alterações previstas à Lei da Parentalidade se tenham tornado num "elefante na sala", com declarações tiradas fora do contexto.

A ministra do Trabalho defende que se a reforma da Lei Laboral for aprovada, Portugal será um dos países com a lei mais benéfica da Europa em matéria de amamentação.

Maria do Rosário Palma Ramalho falava na abertura da conferência “Anteprojeto de Lei da Reforma Laboral - Trabalho XXI”, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aproveitando para lamentar que as alterações previstas à Lei da Parentalidade se tenham tornado num "elefante na sala", com declarações tiradas fora do contexto.

A governante sublinha que "nunca falou no direito da amamentação", mas sim do direito "à redução de horário de trabalho por tempo ilimitado, ao abrigo do estatuto de estar a amamentar".

"Corresponde na verdade que, com esse estatuto, uma trabalhadora possa trabalhar seis horas por dia e receber oito, quatro dias por semanas, e receber cinco, menos uma semana por mês e receber um mês inteiro. Este regimo não existe em sítio nenhum e a nossa decisão de limitar em dois anos, Portugal continuará a ser o mais favorável. O segundo mais favorável, imaginem, dá um ano", refere.

Nesta discussão sobre a reforma da Lei Laboral, a ministra destacou também as alterações do direito à greve, porque há serviços mínimos que devem ser sempre obrigatórios.

A governante enumerou três: "Abastecimento alimentar, cuidados a crianças, idosos, pessoas com deficiência e outras pessoas com dependência e os serviços de segurança, quando relacionados com serviços essenciais, como, por exemplo, hospitais".

Depois de ter apresentado a proposta de lei e de ter dado "o corpo às balas", Maria do Rosário Palma Ramalho revela que os trabalhos estão agora na fase do diálogo social.

Ouvir
