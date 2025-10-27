Montenegro: "Viabilização do OE não torna os partidos corresponsáveis pela governação"

[em atualização]

O primeiro-ministro promete que o Orçamento do Estado para 2026 é "crescimento, justiça e consolidação". No arranque do debate, esta segunda-feira no Parlamento, Luís Montenegro, voltou a garantir que o OE vai manter o país com as "contas certas".

Na defesa do OE - que tem viabilização garantida com a promessa do PS - o primeiro-ministro desresponsabiliza os partidos da oposição que estão dispostos a fazê-lo.

"A viabilização do OE não torna os partidos que o fazem corresponsáveis pela governação, quanto muito torna-os responsáveis pela estabilidade política que prometeram aos portugueses".

O primeiro-ministro sublinha que o Orçamento do Estado não sobe qualquer imposto "pelo segundo ano consecutivo", e que "permite salvaguardar e reforçar o Estado Social".

Margem para negociar é "muito curta"

Luís Montenegro vangloria-se da descida da dívida pública: "Pela primeira vez em 16 anos, o país voltará a ter uma dívida pública abaixo de 90% do PIB", mas também pede cautela para um documento que prevê apenas 0,1% de excedente.

"É preciso olhar para isto com esperança, otimismo, mas também com sentido de responsabilidade", e por isso, avisa a oposição que dificilmente vai haver margem para aceitar propostas que aumentem a despesa.

"A margem para alterações orçamentais é curta. Mesmo muito curta. Isso exigirá elevado sentido de responsabilidade a todos", rematou o primeiro-ministro, já no fim da sua intervenção inicial.

Imigrantes ilegais? "Devem regressar ao seu país de origem"

Luís Montenegro continua a sua intervenção elencando as políticas de governação e sobre imigração diz que o Governo está a "resolver o caos migratório" e coloca mesmo a questão: "E os ilegais como vai ser? Devem regressar ao seu país de origem".

O primeiro-ministro insiste que o Governo continuará a garantir um fluxo de entrada associado às "reais necessidades" do país e que este "não é nem vai ser um país de portas escancaradas".

Ventura pede a Montenegro para garantir um OE para polícias e bombeiros

O líder do Chega, André Ventura, é o primeiro líder partidário da oposição a falar no debate da proposta de OE na generalidade e fala do que considera ser a "bandalheira e o desleixo" no país, referindo que essa é a "única referência" que se destaca. "Os portugueses têm orgulho na sua história, no seu Governo é que não têm", atira o líder do Chega.

Ventura desafiou depois Montenegro a esclarecer qual vai ser a política do executivo para os combustíveis, tendo em conta que a proposta de OE prevê arrecadar "mais" 187 milhões de euros com ISP. E termina com a política de Saúde do Governo: "Há um milhão de pessoas à espera de consulta, isto não é criado pela bancada do Chega".

O presidente do Chega desafia, entretanto, o primeiro-ministro a olhar para as galerias do hemiciclo, onde estão alguns elementos das forças de segurança. "Não são ciganos. São polícias e bombeiros, gostava que olhasse para eles. Gostava que não mantivesse um orçamento com RSI e dissesse ‘vamos ter um orçamento para vocês”, desafia Ventura.

Montenegro recusa "instrumentalização" de PSP e GNR

Em resposta a André Ventura, o primeiro-ministro afirmou que olha para os portugueses "olhos nos olhos" e que trata todos por igual.

Sobre as forças de segurança, Luís Montenegro garantiu que a "instrumentalização de operacionais seja de que área for, não é o meu modo de atuar politicamente".

"Eu não tenho saudade do Portugal de há mais de 51 anos", atirou, numa referência à entrevista à SIC, em que André Ventura afirmou que são precisos "três Salazares para pôr o país na ordem". Por outro lado, recusou também que Pedro Sanchéz, presidente do Governo espanhol, seja um "referencial".

Na sequência desta intervenção, André Ventura pede a defesa da honra da bancada, no primeiro incidente do debate. "Não tenho saudades nenhumas de um tempo anterior àquele tempo", começa por responder o líder do Chega, voltando a defender que "se tivéssemos 1, 2 ou 3 Salazares havia metade da corrupção" no país.

Na resposta, Luís Montenegro diz a Ventura que a "corrupção combate-se democraticamente e no estrito respeito pelos cidadãos", acrescentando que a ditadura "não combate a corrupção, é ela própria a corrupção", terminando dizendo que não se deixa "corromper" na forma de pensar.

A intervenção foi interrompida durante vários seguros por um forte aplauso da bancada do PSD e do CDS, mas houve momentos em que as bancadas da esquerda também aplaudiram as palavras do primeiro-ministro.

Hugo Soares: "Diga-me um imposto que suba"

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, juntou-se a Montenegro para dizer que se o país ainda vivesse no Estado Novo, o Chega não existiria: "O senhor nem teria tido a oportunidade de estar aqui".

Hugo Soares salienta os sucessivos aumentos extraordinários para idosos para "não deixar ninguém para trás", e a baixa de impostos nos rendimentos e na habitação.

No fim da intervenção, o líder da bancada parlamentar lançou uma pergunta ao primeiro-ministro: "Diga-me dois impostos que aumentem neste Orçamento".

Em resposta, numa jogada ensaiada, Luís Montenegro responde: "Não há nenhum imposto que suba".

Sobre o imposto sobre os combustíveis (ISP), Luís Montenegro confirma que devido à pressão de Bruxelas, está previso que o desconto vá desaparecendo gradualmente, mas vinca que o Governo quer fazê-lo quando os preços baixarem, de forma a que isso não tenha repercussão no bolso dos portugueses.

Por outras palavras, o Governo quer diminuir o desconto extraordinário sobre os impostos, o que em teoria faria aumentar os preços dos combustíveis. A ideia é fazê-lo quando o preço do barril baixar, para que uma coisa compense a outra. Nessa altura, os preços baixariam, mas como o desconto no ISP baixa, o preço não varia.