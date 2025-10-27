Pedro Nuno Santos suspende mandato de deputado no Parlamento

O ex-líder do PS, Pedro Nuno Santos, viu esta segunda-feira ser aprovada a suspensão do seu mandato de deputado, antes da discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026.

O antigo secretário-geral dos socialistas vai ser substituído por Lia Ferreira, com o mandato a ficar suspenso por um período de 120 dias.

A substituição foi aprovada por unanimidade no arranque da sessão plenária desta segunda-feira.

Também na ordem de trabalhos foi aprovada a renúncia do deputado Ricardo Araújo, do PSD, que foi eleito presidente da Câmara Municipal de Guimarães nas eleições autárquicas de 12 de outubro.

Os deputados votaram ainda o regresso de Mariana Mortágua ao Parlamento, depois de ter solicitado a suspensão temporária de mandato devido à participação na Flotilha Humanitária rumo à Faixa de Gaza, entre o final de agosto e o mês de setembro.