“Promessas vagas” e ilusões. IL anuncia voto contra no Orçamento do Estado

A iniciativa Liberal vai votar contra o Orçamento do Estado que começa a ser discutido na tarde desta segunda-feira na Assembleia da República. O anúncio foi feito, no Parlamento, pela líder do partido.

Mariana Leitão diz que a proposta do Governo é uma mão cheia de ilusões. Sobre as medidas para combater a crise da habitação, a líder da IL afirma que o “suposto choque de oferta” prometido pelo executivo está “completamente fora deste orçamento”.

“As reduções de IVA, as deduções no arrendamento, são promessas vagas adiadas para 2027, na melhor das hipóteses”, acrescenta Mariana Leitão, que destaca os impactos negativos na economia: “Quem quer investir, espera. Quem precisa de casa continua sem solução e o resultado é sempre o mesmo. Anunciam muito, fazem muito pouco.”

Apesar da posição assumida pela IL, o documento tem viabilização garantida, com a já anunciada abstenção do PS e com os votos favoráveis de PSD e CDS.