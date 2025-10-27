Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Orçamento do Estado 2026

“Promessas vagas” e ilusões. IL anuncia voto contra no Orçamento do Estado

27 out, 2025 - 12:51 • Manuela Pires , Miguel Marques Ribeiro

Apesar da posição assumida pela Iniciativa Liberal, o documento tem viabilização garantida, com a já anunciada abstenção do PS e com os votos favoráveis de PSD e CDS.

A+ / A-

A iniciativa Liberal vai votar contra o Orçamento do Estado que começa a ser discutido na tarde desta segunda-feira na Assembleia da República. O anúncio foi feito, no Parlamento, pela líder do partido.

Mariana Leitão diz que a proposta do Governo é uma mão cheia de ilusões. Sobre as medidas para combater a crise da habitação, a líder da IL afirma que o “suposto choque de oferta” prometido pelo executivo está “completamente fora deste orçamento”.

“As reduções de IVA, as deduções no arrendamento, são promessas vagas adiadas para 2027, na melhor das hipóteses”, acrescenta Mariana Leitão, que destaca os impactos negativos na economia: “Quem quer investir, espera. Quem precisa de casa continua sem solução e o resultado é sempre o mesmo. Anunciam muito, fazem muito pouco.”

Apesar da posição assumida pela IL, o documento tem viabilização garantida, com a já anunciada abstenção do PS e com os votos favoráveis de PSD e CDS.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 27 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)