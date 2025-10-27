​Três freguesias foram novamente a votos. Saiba quem ganhou

Depois dos empates nas eleições autárquicas de 12 de outubro, as freguesias de Lara, Cabreiro e Arcas foram este domingo novamente a votos.

Movimento conquista Lara

Na Assembleia de Freguesia de Lara, concelho de Monção (Viana do Castelo), venceu o movimento Juntos Por Lara.

Na Câmara o PSD ficou com cinco vereadores (perdeu um) e o PS conseguiu agora eleger dois.

Depois de um empate a 85 votos a 12 de outubro, o movimento Juntos por Lara conseguiu agora 98 votos (50,52%) e quatro mandatos, ao passo que o PSD, com 89 votos (45,88%), fica com três mandatos.

Ainda de acordo com os dados do Ministério da Administração Interna, o PSD venceu as eleições para a Câmara de Monção, no distrito de Viana do Castelo, com 66,44% dos votos e o PS obteve 22,23 %.

Mudança em Arcas

O candidato do PSD/CDS-PP Mickael Silva foi este domingo eleito presidente da junta de freguesia de Arcas, no concelho de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, depois do empate técnico nas eleições autárquicas de 12 de outubro, tirando o lugar à atual autarca.

Na corrida à junta de freguesia estavam a atual presidente, Ana Martins, do PS, e Mickael Silva, que desta vez ganhou com mais 19 votos.

Os dois candidatos tinham empatado nas eleições de 12 de outubro, com 100 votos cada um, numa freguesia que tem 338 eleitores.

Depois da assembleia geral de apuramento, ficou decidido que haveria novas eleições, que aconteceram este domingo. Mickael Silva venceu com 121 votos.

Cabreiro decidido por seis votos

Em Cabreiro, no concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, também foi dia de tira-teimas.

O PSD venceu com 49,81% dos votos e quatro eleitos, a votação para a Assembleia de Freguesia de Cabreiro, no concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, de acordo com os dados do Ministério da Administração Interna.

A 12 de outubro, o PSD e o movimento Todos Por Cabreiro empataram por 120 votos (47,62%) para a eleição do novo presidente de Junta de Freguesia.

Já nos resultados deste domingo, o PSD teve 131 votos e o movimento Todos Por Cabreiro teve 125 (47,53%).

O movimento fica representado com três eleitos na Assembleia de Freguesia de Cabreiro.

O PSD venceu as eleições no concelho de Arcos de Valdevez, com 58,67% dos votos (cinco vereadores) e o PS ficou em segundo lugar, com 23,91% e dois vereadores.