"Blogger" nega tese de que recebeu 79 mil euros para apoiar e elogiar Sócrates

O "blogger" a quem, acredita o Ministério Público, José Sócrates terá pago através de terceiros 79 mil euros para, entre outras tarefas, publicar opiniões favoráveis ao antigo primeiro-ministro negou esta terça-feira a tese da acusação.

No julgamento da Operação Marquês, em Lisboa, o economista António Costa Peixoto garantiu, na condição de testemunha, que os montantes que recebeu entre 2012 e 2014 foram referentes a apoio prestado em aspetos fiscais e na "área de verificação internacional" à atividade empresarial de Carlos Santos Silva.

Carlos Santos Silva é considerado pelo Ministério Público um dos testas-de-ferro de José Sócrates para o recebimento de pagamentos com origem em corrupção e o contrato de António Costa Peixoto foi celebrado com uma empresa de um outro arguido, Rui Mão de Ferro.

Segundo António Costa Peixoto, foi um amigo em comum que não consta do processo que o apresentou a Carlos Santos Silva, tendo Rui Mão de Ferro surgido numa reunião em representação deste.

Dinheiro recebido por trabalho realizado

Questionado diretamente pelo procurador do Ministério Público, Rómulo Mateus, se os cerca de 79 mil euros que recebeu foram por esse trabalho ou por "assessoria de informação" a José Sócrates, o economista respondeu que tinham a ver com o trabalho.

António Costa Peixoto precisou que os relatórios que elaborou nesse âmbito foram remetidos a Carlos Santos Silva inicialmente pelo amigo em comum e depois por correio.