Carneiro exige "reparo público" de Leitão Amaro após "declarações inaceitáveis" sobre PS

O secretário-geral socialista exigiu hoje um "reparo público" do ministro da Presidência após "declarações inaceitáveis" sobre o PS, referindo-se às acusações de Leitão Amaro de que o partido quer "acabar o trabalho de reengenharia demográfica e política".

José Luís Carneiro discursava na sessão que decorre esta noite na FAUL do PS sobre o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), tendo começado com duas notas sobre temas da atualidade, a primeira das quais a crítica às "mensagens de ódio" difundidas pelos recentes cartazes de André Ventura na sua campanha presidencial.

"E quero, ainda, deixar ficar uma outra mensagem, esta dirigida ao senhor Ministro da Presidência, Leitão Amaro que formulou declarações nos últimos dias a propósito da Lei da Nacionalidade que são declarações inaceitáveis", condenou.

Em causa, segundo o líder socialista, o facto do ministro da Presidência ter dito "que o PS estaria a promover uma reengenharia social feita a partir da imigração, tendo em vista obter fins políticos".

"É uma declaração absolutamente inaceitável, que exige um reparo público da parte daquele que é um dos Ministros mais importantes na arquitetura política do Governo", exigiu.

Na sexta-feira, o ministro da Presidência acusou o PS de "querer repetir o erro feito na política da imigração" no passado e, com as objeções à lei da nacionalidade, querer "acabar o trabalho de reengenharia demográfica e política" do país.

António Leitão Amaro foi questionado na conferência de imprensa relativa à reunião semanal do Conselho de Ministros sobre a expectativa de aprovação da lei da nacionalidade apenas com o Chega, depois de o PS ter lamentado falta de acordo com as bancadas que suportam o Governo PSD/CDS-PP.

"O que parece que está a liderar e a comandar a posição do PS é uma vontade de repetir o erro feito na política de imigração", começou por criticar.

O ministro Leitão Amaro disse que os executivos socialistas "facilitaram a entrada de cerca de um milhão de pessoas" e agora o PS quer "facilitar a entrada e a atribuição de nacionalidade a um milhão de pessoas".

"Parece, várias vezes, que o PS quer acabar o trabalho de reengenharia demográfica e reengenharia política do país que lançou com a manifestação de interesse", acusou.