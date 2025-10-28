CDU do Porto e Gaia exigem restabelecimento da ligação fluvial entre as duas cidades

As concelhias da CDU do Porto e de Vila Nova de Gaia exigiram esta terça-feira o restabelecimento da ligação fluvial no rio Douro entre estes dois concelhos, depois de esta ter sido suspensa no domingo passado.

Em comunicado, a CDU referiu que esta ligação, que havia sido retomada em junho no âmbito de um projeto-piloto da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP), assume "um relevante papel" na ligação entre as populações.

Este período experimental demonstrou que há procura que justifica o restabelecimento deste serviço de forma definitiva, assinalou a coligação. "Passadas as eleições autárquicas, o serviço está novamente suspenso, descredibilizando o projeto (que naturalmente precisa de fiabilidade) e dificultando a vida a todos aqueles que alteraram os seus hábitos passando a utilizar este meio de transporte", ressalvou.

A CDU defendeu que se faça uma prorrogação do contrato estabelecido aquando da reposição desta travessia, impedindo a sua interrupção, enquanto a TMP estabelece, com urgência, os termos em que a mesma se irá concretizar no futuro, reforçando as condições de conforto.

Na visão dos comunistas, numa solução definitiva a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) poderá e deverá assumir um papel fundamental na sua gestão.

"Os eleitos da CDU tudo farão para instar os municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia a assumirem uma posição ativa para impedirem a nova suspensão desta travessia, bem como para se encontrar uma solução definitiva que ponha como prioridade a prestação de um serviço de qualidade aos cidadãos", sublinhou.

Na sua página oficial de Internet, a TMP explicou que a ligação fluvial entre o Cais do Ouro, no Porto, e a Afurada, em Gaia, foi suspensa no domingo, depois de um período experimental de quatro meses. A iniciativa teve como objetivo testar a viabilidade da ligação e avaliar o interesse do público por esta nova opção de transporte entre Porto e Gaia, apontou.

Entre julho e setembro, referiu a TMP, foram registadas mais de 22 mil validações, um número que demonstra uma boa adesão da população e dos visitantes.

A empresa de transportes revelou que, com o fim da fase experimental, vai agora elaborar um relatório de avaliação técnico-financeira e operacional para apresentar aos novos executivos municipais do Porto e de Vila Nova de Gaia.

"O documento servirá de base para uma decisão conjunta sobre a viabilidade económico-financeira e o futuro da travessia fluvial", considerou.