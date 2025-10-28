Chega anuncia voto contra o Orçamento do Estado

O Chega vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado, na votação na generalidade, agendada para o fim da tarde desta terça-feira.

O anúncio foi feito, esta tarde, por André Ventura, em declarações aos jornalistas no Parlamento. O presidente do partido e deputado considera que o Chega não pode abster-se em relação a um Orçamento do Estado que pode vir a aumentar os impostos sobre os combustíveis, o ISP.

"O Governo está irredutível", acusa André Ventura, que também lamenta que o Executivo de Luís Montenegro não esteja disponível para criar uma pensão para antigos combatentes.

André Ventura assume que tem havido uma pressão europeia para acabar com o congelamento do ISP, mas insiste que "discorda profundamente" e aponta para o caso do Governo espanhol, que está a tentar contornar essas exigências de Bruxelas.

Já ontem, Luís Montenegro tinha admitido que devido à pressão de Bruxelas, está previso que o desconto vá desaparecendo gradualmente, mas vinca que o Governo quer fazê-lo quando os preços baixarem, de forma a que isso não tenha repercussão no bolso dos portugueses.

Numa crítica mais abrangente, André Venutra cola esta proposta de Orçamento do Estado ao passado e aos Governos socialistas.

"Sentimos que este orçamento não teve nenhuma capacidade de modernização, reformismo e faz o pior que um orçamento deve fazer, tal como os orçamentos de António Costa faziam. Fingem que dão, mas roubam por trás", atira André Ventura.

Apesar das críticas, o líder do Chega assume que o sentido de voto pode vir a ser alterado na votação final global, se algumas das exigências do partido forem cumpridas.



PSD critica "falsidades" do Chega

Os argumentos de André Ventura para votar contra a proposta de OE foram de imediato comentados pelo líder parlamentar do PSD. No hemiciclo, Hugo Soares desmontou os argumentos do líder do Chega referindo que se trata de “falsidades”.

“Diz André Ventura que o Governo não deu garantias de que não vai aumentar a pressão fiscal das empresas e das famílias. Ora, não há um português que não saiba que este OE alivia fiscalmente as famílias, as empresas, aumenta o CSI e as pensões”, começou por dizer Hugo Soares, concluindo: “É falso o primeiro argumento do deputado André Ventura.

O dirigente social-democrata considerou ainda uma “falsidade” o “segundo argumento” de Ventura, o de que a proposta de OE não olha para as carreiras da Função Pública. “Desde o setor social aos setores de soberania e militares, nunca outro Governo reparou tanto as carreiras da Administração Pública”.

Hugo Soares contrapôs ainda o terceiro argumento de Ventura, o de que o Governo “até está a baixar os impostos, mas atendendo ao que os portugueses receberam depois poderão ter de pagar mais à frente. Argumento falso e que contradita o primeiro”, concluiu o deputado do PSD.

Para Hugo Soares “só há um motivo” para o Chega votar contra a proposta de OE. “O verdadeiro é que vota contra por birra, porque não quer ficar na fotografia, em pé, ao lado do PS. Por uma razão: é que quando o PS está do lado da solução, o Chega quer estar do lado da destruição”, acusou o líder parlamentar do PSD.

“Interessa muito pouco aos portugueses esse jogo partidário”, acrescentou Hugo Soares, saudando a “postura” do PS pela escolha de viabilizar OE. Em jeito de conclusão, o dirigente social-democrata garantiu: “Estaremos ao lado do PS, do Chega, não em nome do Governo, mas em nome dos portugueses”.

