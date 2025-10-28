Lei da Nacionalidade. PSD alcança acordo com o Chega para aprovar novas alterações

O PSD conseguiu um acordo com o Chega para aprovar as novas alterações à Lei da Nacionalidade, esta terça-feira, em debate na Assembleia da República.

Fonte do Chega confirma à Renascença que o partido alcançou um acordo com o sociais-democratas, no dia em que a votaç

No entanto, do lado do PSD, há quem tenha dúvidas sobre a constitucionalidade da lei que o Governo quer aprovar no Parlamento.

É o caso de Miguel Poiares Maduro que, no programa Conversa de Eleição da Renascença, considera que será difícil que a nova lei passe no Tribunal Constitucional.

Face à oposição já assumida pelo PS, Livre, BE e PCP, nesta terça-feira, o Chega terá de votar a favor ao lado do PSD, CDS e IL. Só assim será atingida a maioria qualificada de 116 votos a favor entre os 230 deputados em efetividade de funções.

A votação final global das alterações à Lei da Nacionalidade vai decorrer esta terça-feira, depois do encerramento da discussão do Orçamento do Estado para 2026 na generalidade. Deve contar com a aprovação do Chega, confirmou a Renascença, depois de notícia avançada pelo Observador.