Orçamento do Estado 2026

Orçamento do Estado aprovado na generalidade com abstenção do PS

28 out, 2025 - 19:08 • Tomás Anjinho Chagas , Susana Madureira Martins , Manuela Pires

Socialistas puseram em prática a "abstenção exigente". Chega, Iniciativa Liberal, Livre, PCP e Bloco de Esquerda votaram contra. PAN absteve-se, tal como o JPP.

Ouça a peça da jornalista Manuela Pires. Foto: Tiago Petinga/Lusa

O Parlamento acaba de aprovar, esta terça-feira à tarde, a proposta de Orçamento do Estado para 2026 na generalidade.

Luís Montenegro consegue, pela segunda vez, aprovar o maior instrumento de governação do país. Para isso, contou com a abstenção do PS, do JPP e do PAN. O Chega votou contra, tal como a Iniciativa Liberal, o Livre, o PCP e o Bloco de Esquerda.

A discussão do diploma na especialidade, altura em que os vários partidos contribuem com medidas para o documento, arranca em novembro. A votação final global está agendada para o dia 27 de novembro.

PS desafiou o primeiro-ministro a aumentar pensões(...)

O primeiro-ministro já avisou que a margem orçamental para negociar é "mesmo muito curta" e pediu responsabilidade ao Parlamento para que não aprove medidas que agravem a despesa do país.

A abstenção do PS foi anunciada há duas semanas, a 15 de outubro, depois de uma reunião da Comissão Política Nacional do partido, enquanto o voto contra do Chega foi anunciado esta tarde por André Ventura no Parlamento, pouco antes do encerramento do debate do Orçamento na generalidade.

