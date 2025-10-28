Orçamento do Estado aprovado na generalidade com abstenção do PS

28 out, 2025 - 16:00 • Tomás Anjinho Chagas , Susana Madureira Martins
[artigo em atualização]
O Parlamento acaba de aprovar, esta terça-feira à tarde, a proposta de Orçamento do Estado para 2026 na generalidade.
Luís Montenegro consegue, pela segunda vez, aprovar o maior instrumento de governação do país. Para isso, contou com a abstenção do PS, do JPP e do PAN. O Chega votou contra, tal como a Iniciativa Liberal, o Livre, o PCP e o Bloco de Esquerda.
A discussão do diploma na especialidade, altura em que os vários partidos contribuem com medidas para o documento, arranca em novembro. A votação final global está agendada para o dia 27 de novembro.
Orçamento do Estado 2026
PS desafiou o primeiro-ministro a aumentar pensões(...)
O primeiro-ministro já avisou que a margem orçamental para negociar é "mesmo muito curta" e pediu responsabilidade ao Parlamento para que não aprove medidas que agravem a despesa do país.