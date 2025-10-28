Ouvir
Orçamento do Estado 2026

Orçamento do Estado aprovado na generalidade com abstenção do PS

28 out, 2025 - 16:00 • Tomás Anjinho Chagas , Susana Madureira Martins

Socialistas puseram em prática a "abstenção exigente". Chega, IL, Livre, PCP e BE votaram contra.PAN absteve-se, tal como o JPP.

[artigo em atualização]

O Parlamento acaba de aprovar, esta terça-feira à tarde, a proposta de Orçamento do Estado para 2026 na generalidade.

Luís Montenegro consegue, pela segunda vez, aprovar o maior instrumento de governação do país. Para isso, contou com a abstenção do PS, do JPP e do PAN. O Chega votou contra, tal como a Iniciativa Liberal, o Livre, o PCP e o Bloco de Esquerda.

A discussão do diploma na especialidade, altura em que os vários partidos contribuem com medidas para o documento, arranca em novembro. A votação final global está agendada para o dia 27 de novembro.

Montenegro aliviou PS e avisou oposição que margem para negociar é "muito curta"

Orçamento do Estado 2026

Montenegro aliviou PS e avisou oposição que margem para negociar é "muito curta"

PS desafiou o primeiro-ministro a aumentar pensões(...)

O primeiro-ministro já avisou que a margem orçamental para negociar é "mesmo muito curta" e pediu responsabilidade ao Parlamento para que não aprove medidas que agravem a despesa do país.

