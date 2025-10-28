"Portugal é hoje exemplo de estabilidade política", defende Miranda Sarmento

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, defende que o Orçamento do Estado para 2026 apresenta uma "robustez nas contas" e assegura que se não tivesse medidas "one-off" (medidas que só são aplicadas uma vez, como o aumento extraordinário das pensões), o excedente seria de quase 1%, sendo que o previsto é de 0,1%.

Miranda Sarmento defende que o país tem demonstrado ser "hoje, um exemplo de estabilidade politica e financeira".

"Quem hoje critica o aumento de despesa esteve, regra geral, em silêncio em 2023", critica Miranda Sarmento, que sublinha a diminuição da dívida em percentagem do PIB.

O Governo tem sido amplamente criticado pela oposição, que denuncia uma fragilidade nas contas públicas. O PS, por exemplo, considera que é um documento "pouco credível".

PSD fala na "vigarice política" do PS, Mendonça Mendes responde com "inconsistência" das contas do OE

Depois da intervenção do ministro de Estado e das Finanças, começou a fase de pedido de esclarecimentos das bancadas. Hugo Carneiro, pelo PSD, critica o que considera ser a "vigarice política" do PS que critica agora a previsão de crescimento económico do Governo face às sucessivas previsões que os socialistas fizeram ai longo da governação de António Costa.

Na sequência desta intervenção, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, alertou para a eventual "perda da qualidade" no debate e logo a seguir Hugo Soares, do PSD apela a que o socialista não entre por um registo "calimero". Na intervenção seguinte, o vice-presidente da bancada do PS, António Mendonça Mendes justificou que o OE vai ser viabilizado "em nome da estabilidade política necessária para o cumprimento do PRR".

O dirigente socialista diz que "não é voto de confiança relativamente ao programa", acusando a proposta do Governo de não ter "qualquer política económica subjacente". "As suas contas são inconsistentes", atirou Mendonça Mendes para o ministro das Finanças.

Mortágua ataca desconto de impostos para a banca

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, perguntou como é que o Governo pretende compensar a baixa de impostos para a banca. Ou seja, a ainda líder bloquista quer saber onde é que o Governo vai poupar, para dar esse benefício fiscal.

Na resposta a Mendonça Mendes, Miranda Sarmento, ministro das Finanças, afirmou que "alguém enganou" o secretário-geral do PS em relação ao saldo orçamental "provavelmente por desconhecimento".

Alfredo Maia, deputado do PCP, critica a baixa do IRC e os benefícios fiscais para as "grandes empresas", e lamenta que não faça o mesmo com o IVA sobre a eletricidade. "Onde é que está a justiça fiscal do Governo?", questiona o comunista.



Chega questiona se Governo prepara "engenharia financeira" em 2026

Patricia Almeida do Chega regista que a carga fiscal prevista na proposta de OE "é semelhante à que tínhamos em 2018", concluindo que "é um orçamento de continuidade". A deputada salienta que o Conselho de Finanças Públicas "põe em causa" as previsões do Governo e acusa: "Faz-me parecer alguma engenharia financeira dos governos do PS. Preparam-se em 2026 para uma engenharia orçamental?", pergunta Patrícia Almeida.

Ao ministro das Finanças a deputada questiona ainda: "Se não executarmos o PRR quanto vai custar aos portugueses?"

IL quer saber se há "garrote" do Governo para país "crescer a sério"

Mário Amorim Lopes da Iniciativa Liberal questiona o ministro de Estado e das Finanças sobre as previsões de crescimento económico e confronta Miranda Sarmento com antigas posições enquanto era líder parlamentar do PSD. "Disse que não é difícil por a economia a crescer 3%", começou por dizer o deputado liberal. "A pergunta é o que é necessário para crescer a sério? Há aqui algum garrote?", questiona Amorim Lopes.

Adiante, na réplica, o ministro das Finanças respondeu que o crescimento previsto pelo Governo de 3,6% é para 2028 e 2029, referindo que as reformas "demoram tempo" e que se se "olhar para o programa da AD se vê um crescimento contínuo".

Castro Almeida faz anos e promete usar a "totalidade" do PRR

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, é o segundo membro do Governo a intervir no último dia de debate sobre a proposta de Orçamento do Estado e admite que o país não pode "ficar tranquilamente a ver" as outras economias a crescer e que Portugal tem dado "passos" nesse sentido. O "objetivo" é atingir a média europeia.

Castro Almeida, que esta terça-feira faz anos, garante ainda "incentivo" a investidores privados, elogia o "maior" investimento estrangeiro de 8 mil milhões de euros no data center de Sines. "Para este Governo não há qualquer problema com o crescimento das empresas. O problema não é o lucro, são os prejuízos", diz o ministro da Economia.

O ministro afasta ainda qualquer "risco de incumprimento do PRR”, alegando, em resposta ao PS, que Portugal foi "o segundo país a entregar o sétimo pedido”.

PSD diz que ISP é o "alfa e ómega" do Chega porque "não têm mais nada para dizer"

Os trabalhos no hemiciclo retomam, após a pausa para almoço, com a intervenção de Alexandre Poço do PSD que começa por defender que "a vida das pessoas está bem melhor e a vida do país está muito melhor".

Mais à frente, o vice-presidente da bancada social-democrata é confrontado pelo líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, que acusa o Governo de viver num mundo cor-de-rosa, insistindo na tecla do imposto sobre os combustíveis. "Está muito acima da média europeia, só não vê quem não quer. Só não vê este mundo cor de rosa que junta PS com PSD que daqui a pouco vão dar as mãos para aprovarem este OE".

Na réplica, Alexandre Poço do PSD disse que a "dificuldade" do Chega "é evidente". "Se os dados não fossem todos positivos, não fariam do fim do desconto do ISP o alfa e o ómega de toda a discussão do OE de 20226. Falam disto porque não têm nada mais a dizer", acusa o dirigente social-democrata.





Ministra do Ambiente anuncia nova dessalinizadora para Sines

Na intervenção de fundo que fez no hemiciclo, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, anunciou que o Governo vai avançar com a segunda dessalinizadora no país. Será em Sines e trata-se de um projeto antigo já anunciado pelo governo de António Costa. "Decidimos avançar já com a nova dessalinizadora da área de Sines", anunciou a governante.

Durante a intervenção, Maria da Graça Carvalho anunciou ainda que as obras da dessalinizadora de Albufeira, no Algarve vão arrancar em meados de novembro. Para amanhã, está marcada a apresentação da revisão da estratégia da adaptação às alterações climáticas.







