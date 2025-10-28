"Portugal é hoje exemplo de estabilidade política", defende Miranda Sarmento

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, defende que o Orçamento do Estado para 2026 apresenta uma "robustez nas contas" e assegura que se não tivesse medidas "one-off" (medidas que só são aplicadas uma vez, como o aumento extraordinário das pensões), o excedente seria de quase 1%, sendo que o previsto é de 0,1%.

Miranda Sarmento defende que o país tem demonstrado ser "hoje, um exemplo de estabilidade politica e financeira".

"Quem hoje critica o aumento de despesa esteve, regra geral, em silêncio em 2023", critica Miranda Sarmento, que sublinha a diminuição da dívida em percentagem do PIB.

O Governo tem sido amplamente criticado pela oposição, que denuncia uma fragilidade nas contas públicas. O PS, por exemplo, considera que é um documento "pouco credível".

PSD fala na "vigarice política" do PS, Mendonça Mendes responde com "inconsistência" das contas do OE

Depois da intervenção do ministro de Estado e das Finanças, começou a fase de pedido de esclarecimentos das bancadas. Hugo Carneiro, pelo PSD, critica o que considera ser a "vigarice política" do PS que critica agora a previsão de crescimento económico do Governo face às sucessivas previsões que os socialistas fizeram ai longo da governação de António Costa.

Na sequência desta intervenção, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, alertou para a eventual "perda da qualidade" no debate e logo a seguir Hugo Soares, do PSD apela a que o socialista não entre por um registo "calimero". Na intervenção seguinte, o vice-presidente da bancada do PS, António Mendonça Mendes justificou que o OE vai ser viabilizado "em nome da estabilidade política necessária para o cumprimento do PRR".

O dirigente socialista diz que "não é voto de confiança relativamente ao programa", acusando a proposta do Governo de não ter "qualquer política económica subjacente". "As suas contas são inconsistentes", atirou Mendonça Mendes para o ministro das Finanças.

Mortágua ataca desconto de impostos para a banca

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, perguntou como é que o Governo pretende compensar a baixa de impostos para a banca. Ou seja, a ainda líder bloquista quer saber onde é que o Governo vai poupar, para dar esse benefício fiscal.

Na resposta a Mendonça Mendes, Miranda Sarmento, ministro das Finanças, afirmou que "alguém enganou" o secretário-geral do PS em relação ao saldo orçamental "provavelmente por desconhecimento".

Alfredo Maia, deputado do PCP, critica a baixa do IRC e os benefícios fiscais para as "grandes empresas", e lamenta que não faça o mesmo com o IVA sobre a eletricidade. "Onde é que está a justiça fiscal do Governo?", questiona o comunista.



Chega questiona se Governo prepara "engenharia financeira" em 2026

Patricia Almeida do Chega regista que a carga fiscal prevista na proposta de OE "é semelhante à que tínhamos em 2018", concluindo que "é um orçamento de continuidade". A deputada salienta que o Conselho de Finanças Públicas "põe em causa" as previsões do Governo e acusa: "Faz-me parecer alguma engenharia financeira dos governos do PS. Preparam-se em 2026 para uma engenharia orçamental?", pergunta Patrícia Almeida.

Ao ministro das Finanças a deputada questiona ainda: "Se não executarmos o PRR quanto vai custar aos portugueses?"



