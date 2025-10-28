PSD, CDS, Chega e IL aprovam alterações à Lei da Nacionalidade

As alterações à lei da nacionalidade foram esta terça-feira aprovadas no Parlamento, depois de PSD ter conseguido um acordo com o Chega durante o debate na Assembleia da República.

Na votação, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega e JPP votaram a favor - 157 votos -, enquanto 64 deputados votaram contra - de PS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda e PAN.

O acordo entre PSD e Chega, inicialmente avançado pela Renascença, foi confirmado por André Ventura no Parlamento durante a manhã desta terça-feira, que falou numa "grande vitória" para o seu partido.

"É uma grande vitória para o Chega. Em três fundamentais conseguimos duas. A outra hipótese aqui que tínhamos era não ter a Lei da Nacionalidade, isso era o que a esquerda gostaria", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Já António Leitão Amaro, ministro da Presidência, defendeu que hoje "Portugal fica mais Portugal" com a nova lei da nacionalidade e acusou o PS de ter uma fixação com o facilitismo.

Durante intervenção antes das votações da nova lei, Leitão Amaro também agradeceu ao PS o "esforço construtivo em parte deste processo" e referiu que chegou a ser possível uma aproximação aos socialistas "em tantos aspetos".

PSD, CDS, Chega e IL aprovaram ainda, em votação final global, uma alteração ao Código Penal em que se prevê a possibilidade de um juiz aplicar como pena acessória, por crimes graves, a perda da nacionalidade.

Inicialmente, a sanção de perda da nacionalidade por crimes graves fazia parte da proposta do Governo de revisão da lei nacionalidade, mas PSD e CDS decidiram depois autonomizá-la para evitar que os riscos de inconstitucionalidade inerentes a essas alterações atingissem toda iniciativa legislativa do executivo.

As bancadas da esquerda parlamentar votaram contra e o PS já sinalizou que a sanção de perda da nacionalidade poderá representar uma violação dos princípios constitucionais.

Com Lusa