PSD, CDS, Chega e IL aprovam alterações à Lei da Nacionalidade

28 out, 2025 - 21:27 • Diogo Camilo

As alterações à lei da nacionalidade foram esta terça-feira aprovadas no Parlamento, depois de PSD ter conseguido um acordo com o Chega durante o debate na Assembleia da República.

Na votação, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega e JPP votaram a favor - 157 votos -, enquanto 64 deputados votaram contra - de PS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda e PAN.

O acordo entre PSD e Chega, inicialmente avançado pela Renascença, foi confirmado por André Ventura no Parlamento durante a manhã desta terça-feira, que falou numa "grande vitória" para o seu partido.

"É uma grande vitória para o Chega. Em três fundamentais conseguimos duas. A outra hipótese aqui que tínhamos era não ter a Lei da Nacionalidade, isso era o que a esquerda gostaria", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Já António Leitão Amaro, ministro da Presidência, defendeu que hoje "Portugal fica mais Portugal" com a nova lei da nacionalidade e acusou o PS de ter uma fixação com o facilitismo.

Durante intervenção antes das votações da nova lei, Leitão Amaro também agradeceu ao PS o "esforço construtivo em parte deste processo" e referiu que chegou a ser possível uma aproximação aos socialistas "em tantos aspetos".

