Presidenciais 2026

Veja o calendário de debates televisivos para as presidenciais de 2026

28 out, 2025 - 19:45

Debates vão realizar-se entre os dias 17 de novembro e 22 de dezembro. Gouveia e Melo e Marques Mendes encontram-se no último frente a frente, transmitido na RTP, SIC e TVI.

Já é conhecido o calendário completo dos debates televisivos das eleições presidenciais de janeiro do próximo ano, que vão começar já no dia 17 de novembro.

Segundo divulgaram os canais televisivos, a RTP vai transmitir 12 debates, enquanto a SIC irá transmitir oito e a TVI outros oito, sempre em horário nobre e com início às 21 horas.

Ao todo serão 28 debates entre oito candidatos confirmados nas eleições: André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes.

O último debate será entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, a 22 de dezembro, com transmissão simultânea em RTP, SIC e TVI.

O almirante irá debater contra António José Seguro a 9 de dezembro e contra André Ventura a 15 de dezembro, enquanto o antigo líder do PSD debate contra André Ventura a 25 de novembro e contra António José Seguro a 3 de dezembro.

O líder do Chega e o antigo líder do PS terão o primeiro frente a frente de todos, a 17 de novembro.

A Comissão Nacional de Eleições mostrou-se contra os três canais de televisão e avisa que vai comunicar a sua posição à Entidade Reguladora da Comunicação Social e à Autoridade da Concorrência para que se pronunciem.

A CNE critica, citada pelo Eco, que SIC, RTP e TVI tenham negociado e distribuído entre si "direitos de edição e transmissão" dos debates televisivos.


Conheça a lista completa de debates:

  • 17 de novembro: André Ventura vs. António José Seguro (TVI)
  • 18 de novembro: Luís Marques Mendes vs. António Filipe (SIC)
  • 20 de novembro: Henrique Gouveia e Melo vs. João Cotrim de Figueiredo (RTP)
  • 23 de novembro: Catarina Martins vs. Henrique Gouveia e Melo (SIC)
  • 24 de novembro: João Cotrim de Figueiredo vs. Jorge Pinto (RTP)
  • 25 de novembro: Luís Marques Mendes vs. André Ventura (SIC)
  • 26 de novembro: Jorge Pinto vs. Henrique Gouveia e Melo (TVI)
  • 27 de novembro: António José Seguro vs. João Cotrim de Figueiredo (RTP)
  • 28 de novembro: André Ventura vs. Catarina Martins (TVI)
  • 29 de novembro: Luís Marques Mendes vs. Jorge Pinto (RTP)
  • 30 de novembro: João Cotrim de Figueiredo vs. António Filipe (SIC)
  • 1 de dezembro: António José Seguro vs. Jorge Pinto (RTP)
  • 2 de dezembro: António Filipe vs. Henrique Gouveia e Melo (TVI)
  • 3 de dezembro: António José Seguro vs. Luís Marques Mendes (RTP)
  • 4 de dezembro: Catarina Martins vs. João Cotrim de Figueiredo (TVI)
  • 6 de dezembro: António José Seguro vs. Catarina Martins (SIC)
  • 7 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo vs. Luís Marques Mendes (TVI)
  • 8 de dezembro: António Filipe vs. Jorge Pinto (RTP)
  • 9 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. António José Seguro (SIC)
  • 10 de dezembro: Catarina Martins vs. António Filipe (RTP)
  • 11 de dezembro: André Ventura vs. Jorge Pinto (SIC)
  • 12 de dezembro: Luís Marques Mendes vs. Catarina Martins (RTP)
  • 13 de dezembro: André Ventura vs. António Filipe (RTP)
  • 15 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. André Ventura (RTP)
  • 19 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo vs. André Ventura (SIC)
  • 20 de dezembro: António José Seguro vs. António Filipe (TVI)
  • 21 de dezembro: Catarina Martins vs. Jorge Pinto (RTP)
  • 22 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. Luís Marques Mendes (TVI)
