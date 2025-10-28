Veja o calendário de debates televisivos para as presidenciais de 2026

Já é conhecido o calendário completo dos debates televisivos das eleições presidenciais de janeiro do próximo ano, que vão começar já no dia 17 de novembro.

Segundo divulgaram os canais televisivos, a RTP vai transmitir 12 debates, enquanto a SIC irá transmitir oito e a TVI outros oito, sempre em horário nobre e com início às 21 horas.

Ao todo serão 28 debates entre oito candidatos confirmados nas eleições: André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Henrique Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes.

O último debate será entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, a 22 de dezembro, com transmissão simultânea em RTP, SIC e TVI.

O almirante irá debater contra António José Seguro a 9 de dezembro e contra André Ventura a 15 de dezembro, enquanto o antigo líder do PSD debate contra André Ventura a 25 de novembro e contra António José Seguro a 3 de dezembro.

O líder do Chega e o antigo líder do PS terão o primeiro frente a frente de todos, a 17 de novembro.

A Comissão Nacional de Eleições mostrou-se contra os três canais de televisão e avisa que vai comunicar a sua posição à Entidade Reguladora da Comunicação Social e à Autoridade da Concorrência para que se pronunciem.

A CNE critica, citada pelo Eco, que SIC, RTP e TVI tenham negociado e distribuído entre si "direitos de edição e transmissão" dos debates televisivos.





Conheça a lista completa de debates: