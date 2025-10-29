Chega pede auditoria à AIMA dois anos depois da sua criação

O partido Chega reclamou esta quarta-feira a realização de uma auditoria ao trabalho da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) na atribuição das autorizações de residência para imigrantes e defendeu uma "supervisão parlamentar ou externa" à instituição.

Em resposta por escrito à Lusa, por ocasião dos dois anos da criação da AIMA, o partido, que tem viabilizado as alterações da política migratória em Portugal promovidas pelo executivo, defendeu que aquilo que considera ser uma "concessão massiva de autorizações de residência exige verificação de legalidade e prestações de contas".

Se essa auditoria "não for feita, há risco de que o processo seja percebido como desregulado ou careça de legitimidade", defendeu o Chega, considerando que a "supervisão parlamentar ou externa à AIMA deve garantir que os critérios de autorização, integração e controlo se mantêm".

O aumento das autorizações de residência, que resultam dos pedidos pendentes só agora resolvidos, mostra que "o sistema está sob forte pressão" e são necessários mais recursos.

"Para o Chega, se os recursos humanos, logísticos e de articulação institucional não estiverem à altura", essa "pressão pode comprometer a eficiência, a transparência e a segurança do sistema".

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a criação da AIMA "resultaram numa separação entre funções administrativas (autorizações, integração) e funções de controlo securitário (fiscalização, fronteiras, expulsões) que fragilizou o desenho do sistema migratório".

Perante aquilo que classificou de "forte aumento de autorizações" de residência, o Chega considerou que "a vertente securitária poderá estar debilitada, o que põe em risco o controlo da imigração irregular, a fiscalização de redes e a integridade do sistema".

Por isso, defendeu o partido, é necessário "garantir controlo, fiscalização e capacidade de atuação".

Sobre o reagrupamento familiar de imigrantes, que tem criticado, o Chega considerou-o "um canal potencial de crescimento significativo da população imigrante, com impacto direto nos serviços públicos e na perceção de ordem [sic] na imigração".

Partidos concordam que AIMA

Os principais partidos portugueses concordaram que os objetivos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), criada há dois anos, falharam, com a esquerda a culpar o Governo e a direita a responsabilizar a política do PS.

Contactados pela Lusa por ocasião dos dois anos de criação da AIMA (30 de outubro de 2023), PSD, IL e Chega admitem que a instituição tem uma série de problemas, mas apontam o dedo à gestão socialista, que permitiu o aumento exponencial de imigrantes, enquanto PS, Livre e CDU acusam o Governo de querer o falhanço da agência, através da promoção de políticas erradas e ausência de investimento.

"Não é possível falar da AIMA de há dois anos, ou da atual, sem falar de todo o processo que conduziu ao seu nascimento, a forma terrível como o SEF terminou, com uma agonia administrativa e com incapacidade de tomar decisões efetivas na sequência da quase destruição do próprio sistema de controlo de fronteiras", afirmou à Lusa o social-democrata António Rodrigues.

Já o socialista Pedro Delgado Alves considerou que o Governo nunca conseguiu resolver os problemas: a AIMA "foi muito penalizada pelo processo acidentado da criação, pelo facto de ter nascido ainda no rescaldo da pandemia, tendo herdado também um peso muito grande de pendências que estavam no SEF", mas, depois, o "atual governo tomou medidas que tornaram a situação ainda menos gerível e menos explicável".

