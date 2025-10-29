Ouvir
“Há algum membro do Governo sem a minha confiança? Isso não existe”: Montenegro reafirma apoio à ministra da Saúde

29 out, 2025 - 20:01 • Fábio Monteiro

Luís Montenegro assegurou esta quarta-feira que mantém total confiança na ministra da Saúde, Ana Paula Martins, rejeitando qualquer intenção de cortes no Serviço Nacional de Saúde. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, pede a sua demissão.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garantiu esta quarta-feira que a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, mantém a sua confiança para continuar no cargo, contrariando os apelos à sua saída feitos pelo líder socialista, José Luís Carneiro.

“Com certeza, mas há algum membro do Governo que possa estar no governo sem a minha confiança? Isso não existe”, afirmou Montenegro aos jornalistas, frisando que “todos os membros do governo têm a minha confiança para estar no governo”.

O líder do PS defendeu esta quarta-feira que a ministra “perdeu a autoridade política” para se manter à frente da pasta da Saúde, exigindo ao primeiro-ministro que “comunique à ministra que ela já deixou de o ser”. José Luís Carneiro considerou que a situação no SNS é de “gravidade inaudita”, apontando para os cortes reportados pelo jornal “Público”, que referem orientações internas para reduzir despesas, incluindo em consultas e cirurgias.

Luís Montenegro rejeitou qualquer intenção de redução de serviços no SNS e explicou que o Governo quer melhorar a eficiência na gestão dos recursos. “Todos temos de fazer, incluindo no sistema de saúde, para sermos ainda mais eficientes no uso do dinheiro público”, referiu, defendendo que isso permitirá “pagar melhores salários” e valorizar as carreiras dos profissionais do SNS.

Sobre as alegadas orientações da Direção Executiva para cortes, Montenegro refutou a terminologia. “A palavra corte não é correta. Não há nenhuma orientação no sentido de cortar o que quer que seja”, disse, acrescentando que se trata de uma “orientação exigente” para otimizar recursos.

