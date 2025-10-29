Leitão Amaro responde ao Chega: “É falsa a ligação entre crime e imigração"

O ministro da presidência garante que não há qualquer relação entre a criminalidade e os imigrantes e que é “falso” falar dos imigrantes como “parasitas do Estado Social.”

Na audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado, António Leitão Amaro foi questionado pelo Chega e em resposta ao deputado Ricardo Reis disse que não existe qualquer ligação entre os imigrantes e a criminalidade.

“A sua ligação entre crime e imigração é falsa” diz Leitão Amaro.

“E quem faz associações que são desmentidas pelos números está a instrumentalizar e a querer criar uma mentira na sociedade portuguesa. Nós tivemos um quadruplicar irresponsável da proporção de imigrantes na sociedade portuguesa, mas a taxa de criminalidade e os números da criminalidade não tiveram uma evolução correlacionada” responde Leitão Amaro ao Chega.

O ministro acrescentou ainda que é injusto estar constantemente a dizer que os imigrantes vivem à custa de subsídios porque isso é falso.

“Vou-lhe dizer isto, é falso, é falso, é falso que os imigrantes no seu conjunto sejam parasitas, parasitem o Estado Social, nem na sua maioria, nem num número expressivo” concluindo que “não é justo falar das pessoas estrangeiras que vivem em Portugal como parasitas do Estado Social”.