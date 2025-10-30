Ana Paula Martins falta a conferência sobre Saúde com Marcelo

Carneiro tinha em mente a notícia do Público que dava conta de orientações internas para os hospitais reduzirem despesas - mesmo que tal incluísse abrandar consultas e cirurgias (mais tarde Montenegro viria a dizer que não se tratam de indicação para "cortes", mas sim para uma maior "eficiência" ).

As críticas à titular subiram de tom esta quarta-feira, encabeçadas por José Luís Carneiro. O líder do PS defendeu que a ministra "perdeu a autoridade política" e "não tem condições para lidar com o Serviço Nacional de Saúde" , apelando ao primeiro-ministro para que “comunique à ministra que ela já deixou de o ser” .

Depois de ontem Luís Montenegro ter segurado — mais uma vez — Ana Paula Martins, ao afirmar que todos os ministros em funções têm a sua confiança, a responsável pela pasta da Saúde não irá surgir em público . "Há algum membro do Governo sem a minha confiança? Isso não existe."

Ana Paula Martins figurava entre as presenças esperadas na abertura da sessão pública desta tarde “50 anos do Serviço Médico na Periferia”. No entanto, confirmou a Renascença , a ministra da Saúde não estará no evento organizado no ISCTE em Lisboa.

A não presença da ministra neste evento tem o particular significado de não permitir que se cruze com o presidente da República, que estará no encerramento, às 18h, acompanhado por Maria de Belém Roseira (agora presidente do Conselho Geral da Fundação para a Saúde).

A previsão é de que Marcelo Rebelo de Sousa faça uma avaliação pública do estado da Saúde em Portugal e da respetiva titular da pasta: a ministra Ana Paula Martins.

No final de Setembro o chefe de Estado assumiu que há uma “ideia difusa de que as coisas não estão a correr bem” na Saúde e admitiu “desgaste” na imagem de Ana Paula Martins. Numa outra declaração, dias a seguir, desta vez sem se referir diretamente à ministra, considerou que a situação do setor em Portugal é complicado. “A situação é muito difícil, complica-se com o tempo, e as hipóteses, os caminhos para sair dela são cada vez mais apertados, mas têm de ser seguidos", afirmou há cerca de 1 mês.

Marcelo garantiu que estava a “somar dados”, por um lado, e a “ganhar perspetiva”, por outro, para falar de forma mais abrangente sobre a Saúde. A promessa era de que falaria depois de realizadas as eleições autárquicas. Esse momento estará por horas.