Ana Paula Martins falta a conferência sobre Saúde com Marcelo

30 out, 2025 - 15:02 • João Maldonado

A ministra da Saúde era uma das presenças esperadas nos "50 anos do Serviço Médico na Periferia”. No final do evento o Presidente da República deverá fazer um balanço ao estado da Saúde em Portugal, avaliando a titular da pasta no Governo de Luís Montenegro.

A+ / A-

Ana Paula Martins figurava entre as presenças esperadas na abertura da sessão pública desta tarde “50 anos do Serviço Médico na Periferia”. No entanto, confirmou a Renascença, a ministra da Saúde não estará no evento organizado no ISCTE em Lisboa.

Depois de ontem Luís Montenegro ter segurado — mais uma vez — Ana Paula Martins, ao afirmar que todos os ministros em funções têm a sua confiança, a responsável pela pasta da Saúde não irá surgir em público. "Há algum membro do Governo sem a minha confiança? Isso não existe."

As críticas à titular subiram de tom esta quarta-feira, encabeçadas por José Luís Carneiro. O líder do PS defendeu que a ministra "perdeu a autoridade política" e "não tem condições para lidar com o Serviço Nacional de Saúde", apelando ao primeiro-ministro para que “comunique à ministra que ela já deixou de o ser”.

Carneiro tinha em mente a notícia do Público que dava conta de orientações internas para os hospitais reduzirem despesas - mesmo que tal incluísse abrandar consultas e cirurgias (mais tarde Montenegro viria a dizer que não se tratam de indicação para "cortes", mas sim para uma maior "eficiência").

Marcelo admite "desgaste" da ministra da Saúde

Marcelo admite "desgaste" da ministra da Saúde

"Fica uma ideia difusa de que as coisas não estão (...)

A não presença da ministra neste evento tem o particular significado de não permitir que se cruze com o presidente da República, que estará no encerramento, às 18h, acompanhado por Maria de Belém Roseira (agora presidente do Conselho Geral da Fundação para a Saúde).

A previsão é de que Marcelo Rebelo de Sousa faça uma avaliação pública do estado da Saúde em Portugal e da respetiva titular da pasta: a ministra Ana Paula Martins.

No final de Setembro o chefe de Estado assumiu que há uma “ideia difusa de que as coisas não estão a correr bem” na Saúde e admitiu “desgaste” na imagem de Ana Paula Martins. Numa outra declaração, dias a seguir, desta vez sem se referir diretamente à ministra, considerou que a situação do setor em Portugal é complicado. “A situação é muito difícil, complica-se com o tempo, e as hipóteses, os caminhos para sair dela são cada vez mais apertados, mas têm de ser seguidos", afirmou há cerca de 1 mês.

Marcelo garantiu que estava a “somar dados”, por um lado, e a “ganhar perspetiva”, por outro, para falar de forma mais abrangente sobre a Saúde. A promessa era de que falaria depois de realizadas as eleições autárquicas. Esse momento estará por horas.

