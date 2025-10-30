Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Agricultura

Montenegro quer eurodeputados a pressionar fim da burocracia na agricultura

30 out, 2025 - 12:10 • Filipa Ribeiro

Primeiro-ministro reconhece que o esforço europeu para simplificação da burocracia "já começou, mas não se vê" e desafia os representantes de Portugal a resolver a falta de sintonia. Noutro plano, Luís Montenegro garante apoios necessários dos fundos europeus, apesar das alterações previstas da PAC.

A+ / A-

O primeiro-ministro reconhece que o esforço europeu para simplificação da burocracia "já começou, mas não se vê" e desafia os representantes de Portugal no Parlamento Europeu a "colaborar" em Bruxelas, porque "tem havido uma dessintonia" entre os órgãos europeus.

Na abertura do Congresso Internacional do Cooperativismo dedicado ao setor e banca agrícola, Luís Montenegro sublinhou a falta de sintonia em Bruxelas, referindo que "a Comissão decide uma coisa, depois o Parlamento está meses e, às vezes, anos para concretizar as decisões e os princípios em que está toda a gente de acordo".

No discurso na abertura do congresso, o primeiro ministro assumiu o compromisso do combate ao "excesso de burocracia e regulamentação" no Estado — recordando a criação do Ministério para a Reforma do Estado.

Luís Montenegro, tendo como público representantes do sector agrícola, defendeu que "há um excesso de regras altamente penalizadoras no contexto de um mercado minimamente justo a nível internacional".

E acrescentou: "O agricultor não pode estar no campo a cultivar e a tratar das suas terras e depois passar tanto tempo ou mais a preencher e a enviar papéis e a resolver pequenos detalhes que são, muitas vezes, obstáculos".

Nos compromissos deixados aos agricultores, ainda a garantia de que o Governo irá atribuir os apoios necessários dos fundos europeus, apesar das alterações previstas da Política Agrícola Comum (PAC).

Luís Montenegro disse que o próximo quadro financeiro plurianual, em discussão, trará desafios para o setor, mas garantiu que a nível nacional "qualquer que seja o desfecho do ponto de vista da opção em termos metodológicos, (o Governo) não vai deixar de ter nos próximos anos o apoio para o setor agrícola que é necessário para a sua sustentabilidade”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)