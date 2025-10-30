Oficial: eleições presidenciais a 18 de janeiro

30 out, 2025 - 09:04 • Olímpia Mairos
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou oficialmente as eleições presidenciais do próximo ano para o dia 18 de janeiro de 2026.
Marcelo já havia dado essa indicação anteriormente, mas agora a data está formalmente confirmada.
O anúncio foi feito no site da Presidência da República, onde se lê que o chefe de Estado “assinou o Decreto que fixa as eleições presidenciais para domingo, 18 de janeiro de 2026, o qual seguiu para publicação no Diário da República”.